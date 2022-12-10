中國與沙特簽訂39萬億韓元投資協議……“打造石油人民幣的基礎”. December. 10, 2022 07:22. by 金祺容, 趙은아 kky@donga.com,achim@donga.com. 在美國和中國的全球競爭加劇的情況下，中國開始加強與“中東大哥”沙特阿拉伯的合作。也就是說，正在積極挖最近出現裂痕的美國和沙特關系的墻腳。特別是中國和沙特還討論了用中國人民幣代替美元支付原油價格的方式，因此有評價認為實現“石油人民幣”（用人民幣結算原油）的可能性增大。 據沙特通訊社當地時間8日報道，中國國家主席習近平和沙特國王薩勒曼及政府首腦穆罕默德·本·薩勒曼王儲當天在沙特王宮舉行了會談，並簽署了兩國全面戰略夥伴關系協議。此外，雙方還就加強中國經濟版圖擴張項目“壹帶壹路”和沙特國策事業計劃“展望2030”的合作達成了協議，預計兩國經濟合作規模將進壹步擴大。 特別是中國官方英文報紙《環球時報》當天報道說：“隨著中國和沙特關系的加強，在原油結算中使用人民幣的可能性增大。”香港《明報》也分析稱：“兩國間簽訂大規模投資協定，奠定了人民幣對石油的基礎。”《明報》等媒體報道說，大部分分析認為，只有向中國銷售的部分原油可以用人民幣結算，但規模不會達到威脅主要貨幣美元的程度。 此前的7日，兩國代表團簽署了綠色氫氣、太陽能、信息技術、雲技術、運輸、物流領域的34項投資協定。沙特通訊社報道說，協定簽署額達1100億裏亞爾（約38.6萬億韓元）。這與上月本·薩勒曼王儲訪韓時沙特與韓國企業簽訂的投資諒解備忘錄規模40萬億韓元相似。圍繞沙特市場，預計韓國和中國企業之間將展開激烈的競爭。 習主席在與薩勒曼國王的會談中表示：“中國認為沙特是多極化世界的重要勢力，已經做好了進壹步加強與沙特的戰略溝通、深化全面合作的準備。”薩勒曼國王也回應稱：“中國的利益就是沙特的利益，沙特已經做好了向兩國國民傳達更多優惠的準備。”本·薩勒曼王儲支持壹個中國原則。 據悉，此次投資協定中還包括美國制裁的通信設備企業華為。彭博社分析說：“美國要求盟國斷絕與華為的交易，而沙特卻讓華為參與大規模項目，這（在美國與沙特關系上）象征性意義很大。”中國和沙特不僅在經濟上，還就每兩年舉行壹次穿梭元首會談達成協議，在政治上也更加親近。沙特可以把加強與中國的合作作為對美關系的杠桿。中國為了構築能源安全，必須與中東國家進行合作。 習主席當天與埃及、巴勒斯坦、蘇丹、科威特等中東及伊斯蘭國家領導人進行了連鎖會晤。中國官方媒體新華社報道說：“各國政要在會談中支持壹個中國原則”，在涉香港、涉新疆維吾爾地區少數民族鎮壓疑惑等方面“表示支持中國的立場”。

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