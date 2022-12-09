“親尹”派系：“大選候選人如果成為黨首，會與尹總統不好相處”……黨內：“總統推舉特定候選人會有風險”. December. 09, 2022 07:47. by 趙東住 djc@donga.com. 選舉國民力量黨新壹屆黨代表（黨首）的全黨大會尚未確定召開時間，黨內已圍繞“尹心（尹錫悅總統的想法）”展開了激烈的爭論。這是因為，尹錫悅對大選候選人角逐黨代表表現出了否定的神色。 親尹（親尹錫悅）派系認為，“準備參加下屆總統競選的人不應該出現在全黨大會上”。2024年議會選舉的目標，是奪回國會第壹大黨地位，支持尹錫悅政府的穩定國政運營；如果未來的總統候選人行使公推權，公推方面會出現因考慮到下屆大選而“扶植自己人”等雜音，執政黨將無法形成單壹隊伍。金汀才（音）議員8日在SBS廣播中表示：“通常政治圈有現任總統，如果出現下壹屆總統候選人，黨內可能會出現壹些不方便的氛圍，”“因為存在轉移到下屆權力的傾向，所以也會有善於攀拉的所謂‘泰山型’議員。” 相反，被認為是下屆總統候選人的安哲秀議員當天表示，“作為黨代表，將帶頭指揮選舉，實現170個議席，構築再創政權的基礎”，明確表明了挑戰黨首寶座的決心。安哲秀當天在釜山媒體人士座談會上表示：“我描繪的黨的路線圖，是我當選黨代表、革新國民力量黨、議會選舉獲勝、全力支持尹錫悅政府的執政黨，通過改革大韓民國的重建，以及重新創建政權。”雖然親尹陣營實際上在牽制安哲秀參加全黨大會，但安哲秀不僅提到了全黨大會，還提到了2027年大選。 這種“尹心”爭議最終與全黨大會的規則修改密切相關。親尹陣營正在考慮將黨員投票比率從目前的70%提高到90%的方案。執政黨相關人士表示：“如果尹總統的想法得到確定，黨員們選票的方向也很有可能隨之變動。” 但執政黨內部也有觀察人士認為，如果黨代表競爭正式開始，尹錫悅將與全黨大會保持距離。河泰慶議員當天在KBS廣播中表示：“總統不能推舉特定候選人。因為風險太大。”意思是說，如果總統支持的候選人落選，執政黨的權力格局可能會發生劇變，因此尹錫悅不會積極出面全黨大會。

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