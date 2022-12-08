本屆卡塔爾世界杯8強球隊所有208名球員中有195人效力於歐洲聯賽. December. 08, 2022 07:47. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 籠罩卡塔爾沙漠的“Upset（爆冷門•下遊球隊戰勝上遊球隊）旋風”銷聲匿跡，最終只留下了摩洛哥隊。在進入2022卡塔爾世界杯8強的球隊中，除了非洲代表摩洛哥之外，剩下的球隊全都來自“傳統豪強”歐洲（荷蘭、英格蘭、克羅地亞、葡萄牙、法國）和南美洲（巴西、阿根廷）。 摩洛哥隊從球員方面來看，也很難斷定它是壹支純粹的非洲球隊。因為在16強賽上首發出場的11名選手中有7名是在歐洲出生長大，正在歐洲職業舞臺上活動的“歐洲派”。摩洛哥隊的26名球員中有壹半（13名）是歐洲派。摩洛哥隊主力門將亞辛•布努（31歲）也出生於加拿大，從21歲開始在西班牙足球甲級聯賽活動。 沒有壹支球隊進入8強的亞洲的情況不怎麽好。在本屆世界杯小組賽階段，國際足聯（FIFA）排名第28位的韓國隊戰勝葡萄牙隊（第9位）、日本隊（第24位）戰勝德國隊（第11位）、沙特阿拉伯隊（第51位）戰勝阿根廷隊（第3位），讓人重新審視亞洲足球的動向。實際上，亞洲足球聯盟（AFC）歷史上首次有3支球隊（韓國、日本、澳大利亞）進入16強。但最終，只留下了“淘汰賽舞臺水太深’”的教訓，踏上了回家之路。 在本屆世界杯進入8強的208名國家隊選手中，93.8%（195名）效力於歐洲足球聯盟（UEFA）旗下的聯賽。相反，韓國、日本、澳大利亞三個國家的共78名國家隊選手中，只有53.8%（42名）在歐洲聯賽效力。

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