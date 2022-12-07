白昇浩在世界杯出道僅11分鐘就轟出“進球概率僅為4%的中距離炮”，守住韓國足球的自尊心. December. 07, 2022 07:47. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 6日，在與巴西隊的16強賽上，韓國隊以0比4落後的情況下，比賽時間來到下半場第31分鐘。李康仁（21歲•皇家馬洛卡）在禁區右側外圍踢出的任意球被巴西後衛用頭解圍之後，飛向了圈頂右側的白昇浩（25歲•全北現代）。白昇浩嘗試壹記左腳遠射，皮球碰到對方後衛，飛入了巴西隊的右側球門。下半場第20分鐘，白昇浩替補上場，完成了個人世界杯首場比賽，他在出場11分鐘後攻入了首粒入球。本屆世界杯最有力的“雅辛獎”（最佳守門員獎）候選人巴西門將阿利松（30歲•利物浦）雖然飛身撲救伸出了手，但無法阻擋最高時速達89公裏的強力射門。這是阿利松在本屆卡塔爾世界杯上的首粒失球。 白昇浩阻止了球隊無進球的失利，守住了韓國足球的自尊心。這次射門是進球概率只有4%的高難度射門。據足球統計網站“Fotmob”透露，該進球的期待得分（xG•expected goals）僅為0.04。期待得分是分析球員位置、到球門的距離、射門角度等數據，計算出相關射門的得分概率的數據。期待得分0.04意味著同樣位置踢100次只有4次能進球得分。 以準確度高的勝負預測而擁有“人類章魚”外號的英國BBC解說員克裏斯•瑟頓在看到白昇浩的進球後表示，“這是壹個非常了不起的進球。25碼外（約23米）的射門連阿利松都無法阻擋。”白昇浩說：“本想有機會就自信地射門，這時球正好落在我面前（就果斷射門了）。看到2002年世界杯後開始踢足球，過了20年之後迎來了個人世界杯首場比賽。這是我人生中難忘的壹天，應該會成為轉折點。”

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