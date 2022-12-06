最後壹場八強入場券，葡萄牙隊擁有51%的機會戰勝瑞士隊. December. 06, 2022 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 葡萄牙隊的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲）能否延續“最後壹支舞”呢？ 7日淩晨4點，在卡塔爾盧塞爾體育場舉行的世界杯最後16強賽葡萄牙隊與瑞士隊的對決中，所有關註焦點都是C羅。 事實上，對於迎來極有可能是球員生涯最後壹屆世界杯的C羅來說，失敗馬上會變成壹場“告別戰”。曾風靡壹時的C羅在與加納隊的小組賽第壹場比賽中成功射入點球，創下了歷史上首次連續5屆世界杯都有進球入賬的紀錄。但在與烏拉圭隊的第二場比賽中，以及與韓國隊的第三場比賽中他都保持沈默，失去了球迷的信任。最近葡萄牙媒體《Avola》進行的問卷調查結果顯示，70%的受訪者認為C羅應該從板凳上開始比賽。當然，C羅是可以隨時進球的球員。C羅目前在5屆世界杯上共出場20次，保持著葡萄牙球員世界杯最多出場次數的紀錄，而且只要再進1球，他將與“黑豹”尤西比奧壹起成為葡萄牙歷史上世界杯進球最多的球員（9球）。 對於葡萄牙隊的對手瑞士隊，C羅感到有些負擔。瑞士的謝爾丹•沙奇裏（31歲）強調團隊精神說：“我們沒有C羅，所以要在全隊整體方面取得特別的成果。”在與塞爾維亞隊的第3場比賽中攻入壹球的沙奇裏是首位連續3屆世界杯都能取得進球的瑞士球員。足球統計專門公司“Opta”評價葡萄牙的勝率為51.5%，瑞士為21.7%。瑞士隊自1954年本土世界杯後，時隔68年再次挑戰8強。在H組被韓國隊逆轉取勝的葡萄牙隊則是繼2006年德國大賽（第4位）後，時隔16年再次向半決賽發起挑戰。在兩隊的歷史交鋒方面，瑞士隊以11勝9負5平的戰績領先。在今年的歐洲足球聯盟（UEFA）國家聯賽上，雙方各取得1勝1負的戰績。 另外，當天0時，摩洛哥和西班牙將展開對決。隨著在E組第3場比賽中以1比2負於日本隊，讓出小組第1位的西班牙隊如何收拾球隊的氣氛，成為人們關註的焦點。在F組擠掉克羅地亞和比利時，以第壹名晉級淘汰賽，制造“冷門”的摩洛哥叛亂能否持續也備受關註。西班牙此前面對摩洛哥取得2勝1平的成績，從未有過失利。“Opta”評價稱，西班牙隊的勝率為61.3%，摩洛哥隊僅為14.7%。

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