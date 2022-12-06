韓國老人的可支配收入比率位居經合組織國家倒數第壹……您的晚年生活還好嗎?. December. 06, 2022 07:35. by 申誌煥記者、金慈賢記者 jhshin93@donga.com,zion37@donga.com. 在公共企業工作33年後2014年退休的李某（66歲）曾擔任過公寓管理所長，最近開始了教無人機的講師。因為僅靠164萬韓元的國民年金不足以支付夫妻的養老生活費。雖然通過講師的工作又賺了70萬韓元左右，但就算加上年金，月收入也只有退休前工資的30%。他說：“退休金早就領取後用掉了，中途又打破了交了10年以上的個人年金，很後悔，”“再往後歲數大了，無人機講師可能也當不了，所以正在準備學習安全技師資格證。” 韓國高齡人群的“人生第二幕”正在動搖。國民年金面臨枯竭危機，退休、個人年金的規模雖然變大了，但“老鼠尾巴”那麽點的收益率，未能起到應有的作用。據統計廳5日透露，今年65歲以上的高齡人群將達到901.8萬人，歷史上首次突破900萬人，占總人口的17.5%。3年後，韓國老齡人口比重將達到20.6%，進入超高齡社會。 但是高齡人群的生活卻越來越艱難。在今年的家庭金融福利調查中，在戶主沒有退休的家庭中，認為“做好了養老準備”的家庭僅占8.7%。66歲以上老人的“相對貧困率”（中等收入50%以下的人口比重）為39.3%，在經合組織成員國中處於最高水平。在全體家庭的可支配收入中，65歲以上家庭的收入所占的比率，韓國為66%，在經合組織32個國家中排名倒數第壹。 以2020年為基準，國民年金收入替代率（平生平均收入與年金領取額的比率）為31.2%（現行40%），低於經合組織的平均值（51.8%）。彌補這壹缺陷的退休年金、個人年金等“三層年金”體系也不盡如人意。淑明女子大學經濟學部教授申錫夏（音）表示：“為了讓今後退休的壹代做好養老準備，急需進行包括公共年金和二、三層年金在內的年金體系整體的結構改革。”

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