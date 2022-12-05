我們錯過的寶物. December. 05, 2022 07:45. . “等等！現在妳錯過了什麽。妳錯過了現在周圍發生的大部分事情。在妳的身體裏，遙遠地，甚至發生在眼前的事件。我們雖然在看，但看不清楚。”―出自亞歷山大•霍洛維茨《觀察的人文學（走同壹條路也能看到不同的世界）》中 作者也是《紐約時報》暢銷書《狗的私生活》的作家，它講述了生活在紐約，在家門口的路上與各種各樣的人散步的故事。與她散步的地質學家、打字員、插圖畫家、昆蟲學家、野生動物研究家、城市社會學家、醫生和盲人展示了在毫無特征的日常街道上看著完全不同的世界行走的方法。 地質學家在建築物和街道的封頂石材中發現了古生代的巖石，並想起了地球的生成過程。打字員對許多招牌上使用的字體和設計表現出興趣，同時昆蟲學家通過在步行街壹側的草坪上發現的生物來解讀環境汙染和天氣的變化。野生動物研究家談論的是中央公園的生態界，醫生談論的則是公共衛生。 得益於此，在景福宮旁西村散步的我的散步也變得豐富多彩。現在可以應時對鯢魚、小龍蝦和蟬進行觀察了。從1950年代到現在，可以區分不同時期建築材料的變化和工作人員的熟練程度，繪制屬於自己的建築博物館地圖。10多年來散步的道路每次都變成了新的有趣的日常寶庫。 雖然可能會覺得上下班路無聊，家門口很無聊，但至少今天把耳機和手機放在包裏，集中精力於五感，慢慢走。用自己的視線仔細觀察熟悉的風景，就能看到新的回家的路。讓我們傾聽心愛的家人的聲音，仔細觀察他們每壹個面部表情。其實珍貴的寶物就在我們面前。

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