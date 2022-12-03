日本再次發表歪曲歷史的報告，“軍艦島沒有歧視朝鮮人”. December. 03, 2022 07:20. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 日本《產經新聞》2日報道稱，針對聯合國教科文組織世界遺產委員會要求日本對帝國主義強占時期在長崎端島（又稱軍艦島）等地強制勞役韓人（朝鮮人）的不充分說明進行完善，日本政府提交了以“沒有歧視朝鮮人”為宗旨的報告。有人指出，這壹報告重復了日本帝國主義強占時期日本人和韓國人受到了同樣的國民待遇，在軍艦島等地也沒有歧視對待韓人的願有主張。 據《產經新聞》報道，日本政府根據聯合國教科文組織世界遺產委員會前壹天提交的世界遺產“明治日本的產業革命遺產”保存情況報告主張：“根據《國家總動員法》的國民征用令適用於所有日本國民。”對於要求正確說明強制勞役歷史的指責，日本方面再次主張：“正在誠實履行。” 聯合國教科文組織世界遺產委員會去年7月以強制勞役等有關韓人的說明不充分為由，對包括被列入世界遺產的軍艦島在內的“明治產業革命遺產”的東京產業遺產信息中心表示了“強烈的遺憾”。當時日本政府表示，“將認真接受”，但結果並沒有變化。 《產經新聞》報道說：“日本政府以出處明確的資料和證詞為基礎，表達了把軍艦島歷史傳承給下壹代的想法，”“以報告為基礎，到明年3月為止，將變更產業遺產信息中心的展示內容。” 預計聯合國教科文組織世界遺產委員會將公開這壹報告，並在明年的會議上進行審議。

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