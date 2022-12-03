拜登：“削減通脹法案存在缺陷”……首次提到有可能修改. December. 03, 2022 07:21. by 華盛頓=常駐記者文炳基、宋忠賢記者 weappon@donga.com,balgun@donga.com. 美國總統拜登當地時間1日就《削減通貨膨脹法案》表示：“明顯存在缺陷，有必要進行調整。”這是拜登首次直接提及修改削減通脹法案的可能性。 拜登當天在美國白宮與法國總統馬克龍舉行首腦會談後舉行的記者會上表示：“為了讓歐洲國家從根本上更容易參與（美國電動汽車市場），我們有壹些可以調整的東西。”他特別強調：“例如，法案中有與美國簽訂自由貿易協定的國家例外條款。（追加該條款的）議員承認，從字面上看，並不是指簽訂自貿協定的國家，而是指同盟國家。” 削減通脹法案規定，從明年開始，只對在美國或與美國簽訂自貿協定的國家生產或加工的礦物使用壹定比率以上的電池的電動汽車提供補貼。分析認為，拜登的發言可以是指，這有可能擴大到美國的友邦國家等。 削減通脹法案出臺後，韓國電池企業與美國簽訂自貿協定的澳大利亞、智利等國家迅速簽訂了電池礦物供應協議。業界期待，隨著能夠獲得鋰鎳等電動汽車電池核心礦物的國家增加，韓國企業將會受益。

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