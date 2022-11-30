詩人黃仁淑：“剛來這裏的遊客並不了解沾滿生活的解放村土坡”. November. 30, 2022 07:49. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我住的村莊有很多上坡路鱷而且捷徑壹定是上坡路鱷正如我的生活壹樣”（出自詩《我人生中的漂亮小腿》中） 詩人黃仁淑（64歲•照片）在最近出版的第9部詩集《我人生中的漂亮小腿》（文學與知性社出版）中這樣描述首爾龍山區解放村。1986，她尋找房租低廉的地方，由此進入了解放村，現在住在小閣樓裏。看到每天在山坡較多的村子、在陡峭的土坡上上下下走而變粗的小腿，她反過來用“漂亮”來形容。記者28日通過電話采訪了詩人，她平靜地說：“在解放村山坡上上下下，就會思考人生。” “出生在平地上建成的公寓，暫時來解放村遊玩的遊客並不了解這裏的生活。老人拉著裝有廢紙的車，商人搬運沈重的箱子，這個山坡上沾滿了生活。” 這是她繼《任意壹天晚上》（現代文學•2019年）之後時隔3年再次出版詩集。她在新作中描寫了解放村的背影。詩人看到下班的外國勞動者，寫道“深暗褐色，像表示歡迎壹樣坐著”（《黑暗的顏色》中）。看到為賣東西而吶喊的市場商人，不禁感嘆道“像翻身的金龜子壹樣摔倒鱷但留有掙紮的味道。”（《集市之愛》中）。 1984年以詩《我要生而為貓》登場的她，每天下午7點到第二天淩晨3點在解放村給流浪貓餵飯。但現實情況是，“繞著小區轉壹圈鱷在回來的路上看到鱷貓的飯碗消失了”（《春之欲的華爾茲》中）。當記者問到“要在解放村生活到什麽時候”時，她平靜地回答道。 “我照顧的貓就接近80只。我會壹直住在這裏，直到我沒錢交房租被趕出去為止。”

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