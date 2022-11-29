美國在世界杯排名表上上傳抹去伊斯蘭圖案的伊朗國旗. November. 29, 2022 07:45. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 美國足球協會在與伊朗的2022卡塔爾世界杯小組賽最後壹輪比賽之前，將刪除伊斯蘭共和國圖案的伊朗國旗上傳到了旗下的社交媒體上。伊朗對此表示強烈反對，於是美國足協又將其改回了原來的國旗（照片）。在本屆世界杯上，被分在B組的兩國將於30日展開直接對決。 26日，美國足球協會在推特、臉書、Instagram等上傳的B組排名表上傳了變形的伊朗國旗。抹去了紅色伊斯蘭共和國圖案，掛出了只有綠色、白色、紅色橫帶的國旗。1979年發動伊斯蘭革命的勢力壹年後在國旗上添加的該圖案包含著“除了真主安拉之外再沒有其他的神”的意思。“未佩戴面紗女性疑問死”反政府示威隊為了反對壓迫性的神政壹致統治，在示威過程中使用了刪除該圖案的國旗。 引發爭議後，美國足協相關人士27日在記者會上表示：“這意味著對為人權而鬥爭的伊朗女性的支持”，並出面澄清說，並沒有與國家隊及選手團進行商議。當天在社交媒體上也再次登載了伊朗的官方國旗。 盡管如此，伊朗方面反駁稱，將向美國足協（FIFA）倫理委員會提起訴訟。伊朗半官方的《塔斯尼姆》通訊社27日通過推特主張：“希望對美國國家隊處以停賽10場的處分，並勒令其退出本屆世界杯。”伊朗足球協會相關人士也向美聯社表示：“（美國足協這壹做法）違反了國際法。”

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