穆迪：“世界物價將在10月觸頂後下跌”. November. 29, 2022 07:45. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有分析稱，世界各國的消費者物價出現了將在10月份達到頂點後下跌的征兆。這是因為，在美國、歐洲等20個主要國家（G20）中，被視為消費者物價先行指標的生產價格指數正在出現減緩趨勢。 《金融時報》當地時間27日報道稱，繼美國之後，德國、英國等歐洲國家的生產價格、海運費、能源價格的漲勢有所減弱，世界通貨膨脹現象達到了頂點。這是因為，此前物價上漲的主要原因之壹的能源價格暴漲和供應網瓶頸問題正在多少得到解決。 美國10月份生產價格指數比前壹個月上漲0.2%，低於市場預測值（0.4%）。10月份德國生產價格指數比前壹個月下降4.2%。該指數低於前壹個月是兩年來的第壹次，也是自1948年以後單月最大跌幅。德國10月份的生產價格指數同比上漲34.5%，雖然仍處於罕見的高位，但與9月份（45.8%）相比有所下降。英國10月份生產價格指數也比前壹年增加19.2%，與9月份（20.8%）相比出現了減弱趨勢。 全球信用評價公司穆迪預測，世界消費者物價上漲率將在10月份達到12.1%。路透社最近以經濟學家為對象進行的問卷調查中，受訪者預測11月份歐洲消費者物價上漲率為10.4%，低於10月份（10.6%）。 預計物價上漲率放緩趨勢將對包括美國聯邦儲備委員會在內的各國中央銀行放慢利率上調速度產生影響。但也有不少人認為，目前距離美聯儲或主要國家中央銀行的物價上漲率目標值2%還有很長的路要走。

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