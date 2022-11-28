中國上海爆發“新冠”示威，出現“習近平和共產黨下臺”的口號. November. 28, 2022 07:28. by 金祺容 kky@donga.com. 中國北京和上海等城市到處都在舉行抗議封鎖新冠疫情的示威。特別是26日，在上海市中心舉行了市民高喊“習近平下臺！共產黨下臺！”的大規模示威。美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國廣播公司（BBC）等主要外國媒體報道說：“在中國全境，對新冠防疫政策的憤怒和抗議示威正在擴散。”當地中國人向《東亞日報》表示，市民們對以阻止擴散新冠疫情為由、第三年還在維持封鎖政策的“新冠感染動態清零”的反感正在擴散。 據彭博社等西方媒體和《自由時報》等臺灣媒體27日報道，26日晚至27日淩晨，在上海烏魯木齊中路，市民們湧上街頭，抗議24日在中國西部新疆維吾爾自治區最大城市烏魯木齊發生的火災事故造成10人死亡。美聯社和路透社報道說，示威參加者人數為數千人，彭博社為數百人。烏魯木齊中路生活著很多少數民族維吾爾族。 烏魯木齊發生火災時，為了防止新冠疫情擴散，封鎖正在長期化。認為發生火災的公寓為了加強封鎖而增加很多設置物，結果消防當局遲遲未能進入、導致死亡人數增加的說法在社交媒體上迅速擴散。 從在推特上公開的視頻來看，上海示威參加者們在街上擺放蠟燭，用激昂的聲音高喊“不要獨裁”“實行民主”等。彭博社就上海示威評價說：“這是自1989年天安門民主化示威以來規模最大的反政府街頭示威。”

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