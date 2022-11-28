美軍8架B-2展開“大象漫步”武力示威……“向朝鮮發出警告”. November. 28, 2022 07:28. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國當地時間26日動用可搭載核武器的B-2“勇氣”號戰略轟炸機進行武力示威，向朝鮮發出了警告。朝鮮正在大力宣傳成功試射能夠打擊美國本土的新型洲際彈道導彈“火星-17”型。 美國空軍第509轟炸飛行團當天在臉書上公開了密蘇裏州懷特曼空軍基地8架B-2最大武裝同時出擊的演習——“大象漫步”的視頻。飛行團表示：“這是裝飾懷特曼空軍基地年度‘勇氣警戒’演習結尾的‘大象漫步’和出擊，”“這是保障美國空軍隨時隨地準備進行核作戰和全球打擊的演習。” “大象漫步”是指飛機在跑道上排成壹列，在發生緊急情況時迅速武裝戰鬥機，在最短時間內出擊的演習。具備隱形功能的B-2可以搭載B61、B83核彈，與B-52、B-1B壹起被稱為美國三大戰略轟炸機。美國軍事專門智庫蘭德研究所高級研究員布魯斯·貝內特對“美國之音”表示：“這是向朝鮮國務委員長金正恩發出的強烈警告信息。” 在美國，對中國說服朝鮮遏制挑釁的可能性持懷疑態度。《華爾街日報》當天在社論《聯合國的朝鮮監護人》中表示：“美國總統拜登向中國國家主席習近平施壓，勸阻朝鮮不要進行核試驗或導彈試驗，並表示‘充滿希望’。但（現實）似乎並非如此。”社論還指出：“中俄的保護讓金正恩膽大妄為，朝鮮在核試驗之前嘲弄國際應對，”“美國現在應該放棄對聯合國的信任，團結同盟，集中（應對朝鮮）。”

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