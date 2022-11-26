像他壹生壹樣淡雅. November. 26, 2022 07:17. by 丁陽煥 ray@donga.com. “我的內心可以說是真如自性（內心本來的品性）或自我。有些東西是不變的。這就是深深紮根於我內心的純真和恒定的勇氣、從遠祖那裏綿延下來的謙讓和關懷以及禮儀廉恥的精神。” 2007年至2009年擔任第44屆大韓律師協會會長的作者歷時3年撰寫和整理的自傳真是平淡素雅。1943年出生，經歷韓半島各種風波的世代，但文章卻不茍言笑。雖然預想到壹輩子都會像法律界人士壹樣使用準確的語言，但是展現自己的文章卻不是壹件容易的事情。 書就像書名壹樣，對作者始終如壹的生平進行了詳細敘述。從小記憶開始，1963年通過司法考試後，在首爾地方檢察廳和大檢察廳工作了23年。此後，國家人權委員會非常任委員和廣播通信審議委員會委員長、大法院量刑委員會委員長等壹生奉獻給社會的旅程本身就引起了很大的共鳴。 另外，還有兩個令人印象深刻的部分。首先，作者在書中壹次也沒有出現“責怪別人”的情況。在生活中，所有的關系都不會變得很好，但是不會特別指責或貶低。這可能是出於作者“不讓別人傷心或心靈受傷”的誠意，但子女高考時“不要只祈求我們的孩子合格，祈願所有考生合格”的夫人的品格確實也產生了影響。 另壹點是作者在謀劃工作時總是和家人商議。雖然書中沒有詳細說明這壹點，但如果接到任何提案，壹定會出現“在家討論或家人贊成”的說法。自傳的執筆也是在大兒子懇切的勸說下開始的。在擔任廣播通信審議委員會委員長時期，他敞開心扉通過對話解決問題的態度似乎也是在這種“家和萬事成”中實現的。對於重視公正的當今青年來說，這也足以成為他們的師表。

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