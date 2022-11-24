“不合群”的C羅與曼聯隊分道揚鑣. November. 24, 2022 07:46. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 葡萄牙足球超級明星克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•照片）在25日與加納隊的卡塔爾世界杯H組首場比賽前夕，與英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼聯隊分道揚鑣。 曼聯俱樂部23日宣布，根據雙方的共同協議C羅將立即離開球隊。至此，C羅自去年8月重返曼聯俱樂部後，時隔1年零3個月將再次離開曼聯隊。 2003年至2009年效力於曼聯俱樂部，成長為世界級球星的C羅此後先後效力於皇家馬德裏隊（西班牙）、尤文圖斯隊（意大利），去年時隔12年正式重返曼聯。復出後，包括2021~2022賽季英超聯賽30場比賽18粒進球在內，他在正式38場比賽中攻入24粒進球，表現非常活躍，但本賽季在與主教練埃裏克•滕哈赫（52歲）的不和傳聞中，在賽場上也沒能展現出好的競技狀態。 特別是，最近在英國電視臺對球隊和滕哈赫主教練表示不滿的采訪成為了雙方分手的直接契機。C羅在接受采訪時對主教練滕哈赫表示，“因為他不尊重我，所以我也壹樣”，或者對球隊批評說，“弗格森教練離開球隊後，完全沒有好轉。”當地媒體分析說，曼聯俱樂部方面看到此次采訪後確信已經確保了與C羅結束合同的法律依據。 由於合同截止到明年6月，曼聯隊方面要想解除合同，是否在剩下的時間裏繼續支付周薪也是關鍵。據悉，C羅的周薪超過50萬英鎊（約7.8億韓元）。如果C羅方面要求球隊支付剩余合同的周薪，曼聯隊將處於尷尬的境地。對此，當地媒體報道稱，“雙方不希望發生法庭攻防戰等‘泥潭之爭’，最終C羅方面決定不再要剩余周薪，由此雙方達成了協議。”

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