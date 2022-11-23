中國OTT上映韓國電影……“薩德報復”後時隔6年的第壹次. November. 23, 2022 07:45. by 洪壽英, 金祺容 gaea@donga.com,kky@donga.com. 在中國下達“限韓令”6年之後，在線視頻服務（OTT）首次提供了韓國電影服務。韓國總統室表示，“以15日舉行的韓中首腦會談為契機，中國采取了OTT措施予以回應”，認為此舉具有意義。 22日，在中國OTT騰訊視頻中，洪尚秀導演的《江邊酒店》（2018年）以《江邊旅館》為題正在上映。韓國電影振興委員會中國代表處首席代表鄭敏英（音）表示：“《江邊酒店》得到國家廣電總局的許可，從本月初開始在騰訊視頻上放映，”“這是中國因薩德矛盾而開始以限韓令進行報復後，韓國電影首次登上中國三大OTT平臺（騰訊、優酷、愛奇藝）。” 中國為反對韓國部署薩德，從2016年開始實施了禁止進口韓國藝人出演的電視劇、電影、廣告、遊戲等的限韓令。對於洪尚秀的作品登上騰訊視頻上，有人分析說這是“解除限韓令的信號彈”。 對此，韓國總統室強調說：“這是韓中首腦時隔3年在印度尼西亞巴厘島舉行面對面會談，打開合作之門的結果。”總統弘報首席秘書金恩慧表示：“尹錫悅總統在15日的韓中首腦會談中強調了文化、人員交流的重要性和溝通的必要性，中國國家主席習近平也對此表示贊同。” 不過，最近只有幾部作品在壹點壹點地流通，因此很多人評價說，“現在視為正式解除還為時尚早”。限韓令開始的時候，韓國文化商品的流通壹下子全部被堵住了。 去年12月在中國本土上映了由羅文姬、李熙俊主演的《哦！ 《文姬》（2020年，鄭世教導演）。由於這是時隔6年多的韓國電影上映，人們曾期待今後上映更多的作品，但此後近壹年內沒有追加上映的電影。北京壹名消息人士分析說：“韓國電影已經數年間沒有進入中國市場，”“韓國電影在中國很難恢復過去的影響力。”

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