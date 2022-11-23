李在明連日奔走於民生行動……“非明”派系要求李在明下臺，稱“需要勇氣面對損失”. November. 23, 2022 07:46. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主黨代表李在明22日表示：“政府和執政黨應該反省無情地砍掉公共租賃住宅預算、全力推行借債買房的政策。”連日來，他對自己和親信的司法風險爭議緘口不語，持續著民生步伐。但是黨內“非明”（非李在明）派不斷要求李在明“急流勇退”，李在明的領導能力似乎面臨就任3個月以來的最大危機。 李在明當天出席在國會舉行的“阻止削減公共租賃住宅預算的座談會”，並表示：“政府足足削減了5.6萬億韓元的公共租賃相關預算，”“壹定要恢復公共住宅預算。”他還說：“（政府和執政黨）正在推進對財閥和超級富豪每年高達6萬億韓元的特惠減稅，”“同時卻對無住宅平民的居住痛苦坐視不理，這才是不公正的。” 在李在明致力於塑造民生形象的時候，“親明”（親李在明）派出面平息黨內風波。“親明”系幹將鄭成浩議員當天在YTN廣播節目中表示：“因為知道現在檢察機關調查的政治意圖，所以黨內大部分議員壹致認為應該有條不紊地維持單壹隊伍進行應對。”另外，就“非明”派要求停止民主研究院副院長金容的職務壹事，他表示：“本人主動辭職不是更好嗎?” 當天，“非明”派也接連對李在明進行了狙擊。前最高委員金海英（音）在臉書上寫道：“現在共同民主黨需要勇氣正面面對損失，”“如果鍋翻了，就要清空鍋內堵塞的東西，重新填滿。”金海英上個月底也曾公開要求李在明辭去黨首職務。

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