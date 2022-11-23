伊朗足球隊拒絕齊唱國歌……聲援反政府示威. November. 23, 2022 07:45. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 參加2022國際足聯卡塔爾世界杯的伊朗國家足球代表隊在首場比賽中沒有跟著唱本國國歌。這是在對持續三個月的“頭巾疑問死”反政府示威表示聲援。 21日，在卡塔爾哈利法國際體育場舉行的小組賽B組第壹輪與英格蘭隊的比賽開始之前，演奏了伊朗國歌，在運動場上排成壹隊的伊朗選手們都以僵硬的表情保持沈默。幾名選手低下了頭。通過直播拍攝選手們的伊朗國營電視畫面急忙變成了賽場全景。 據外電報道，隊長阿裏雷紮·紮漢巴赫西在賽後表示：“決定不跟著唱國歌，以向示威群眾表示聯合。”伊朗隊當天雖然攻入兩球，但也沒有像平時壹樣慶祝進球。 伊朗國家足球隊在9月27日與塞內加爾隊的最後壹場熱身賽上演奏國歌時，也穿上了遮住伊朗足球協會標誌和國旗的黑色夾克，大部分球員都沒有唱國歌。 在與英格蘭隊的比賽中，觀眾席上也出現了聲援伊朗反政府示威的動向。伊朗助威團席上懸掛著反政府示威隊口號“女性、生活、自由”的橫幅。上半場第22分鐘，部分球迷高喊了“瑪莎·阿米尼”的名字。22是阿米尼的年齡。 美國《紐約時報》報道說：“如果（伊朗）選手們回到祖國，面臨當局報復的危險很大。”據悉，上月在首爾攀巖大賽上，沒有戴頭巾進行比賽的伊朗選手埃爾納茲·萊卡比回國後雖然沒有被捕，但被軟禁或被威脅沒收財產。

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