是去喝酒還是去現場觀看，“二選壹的世界杯”. November. 22, 2022 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. “Queremos Cerveza!” 21日，厄瓜多爾球迷來到在多哈海灣球場舉行的2022卡塔爾世界杯揭幕戰，每當本國球員進球時，他們都會用西班牙語高喊“我們要啤酒”。厄瓜多爾隊最終以2比0戰勝東道主卡塔爾隊，自2014年巴西世界杯小組賽第2場比賽後，時隔8年再次取得世界杯決賽圈階段比賽的勝利，但似乎勝利並未滿足他們的渴望。 在世界杯開幕兩天前，隨著賽場外展位全面禁止銷售啤酒，球迷們的不滿也越來越大。卡塔爾原本是禁止在公共場所飲酒的國家，但世界杯期間在賽場外設置的展位上決定出售啤酒。但是隨著卡塔爾王室決定拆除啤酒銷售展位，賽場周邊幹脆不能喝啤酒了。 在本屆世界杯期間，球迷們要想喝啤酒，必須前往多哈附近的“阿爾比達公園”準備的官方“球迷區（Fan Zone）”。從海灣球場到球迷區有48公裏的距離。打個比方就是，在首爾世界杯體育場比賽結束後，必須到水原世界杯體育場喝酒。再加上球迷區壹次只能容納4萬人，完全無法滿足在大會期間前往卡塔爾的120萬名球迷。從球迷區從當地時間19日晚8時首次開門開始，卡塔爾警方就不得不返還數千名球迷。揭幕戰當天，球迷區從比賽開始1個半小時前開始就聚集了數萬名球迷。 對於沒能進入球迷區的球迷們來說，剩下的選擇是去從卡塔爾政府那裏獲得特別酒類銷售許可的幾家酒店酒吧和餐廳。這些地方也大多座無虛席。據《美聯社》報道，多哈萬豪酒店的休閑吧經理表示：“讓客人繼續回去也是件困難的事情。”位於多哈的DT夜總會也對球迷們說，“應該盡早到這裏。不然就不能入場了。” 諷刺的是，雖然需求量大，但“供不應求的供給”也多。在世界杯賽場展位上無法出售啤酒後，國際足聯官方贊助商“百威”在推特上上傳了卡塔爾物流倉庫裏堆放的啤酒照片和“勝利的國家將獲得百威啤酒。誰會奪冠呢？”的文章。從英國釀酒廠帶來的啤酒突然被禁止銷售令弄得無處可去，因此準備了與冠軍國家的球迷們壹起的活動。百威公司計劃在決賽臨近時發表詳細的活動計劃。

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