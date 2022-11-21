迷人的時間旅行者的人生. November. 21, 2022 07:30. . “我們大家基本上都是時間旅行者，是壹起面向未來展開旅行的夥伴。但是，如果想讓這個未來成為我們想訪問的地方，就必須壹起不斷努力。”―出自斯蒂芬•霍金的《對大問題的簡明回答》中 2018年去世的天才物理學家斯蒂芬•霍金在他的遺作《對大問題的簡明回答》中表示，“時間旅行不是像我們常想的那樣跳躍到過去或未來，而是活在當下。”這是多麽精彩的壹句話。也就是說，即使不乘坐時光機，我們現在也在壹起進行時光旅行。是的。我們每天都在“不流逝”的時間中旅行。 還有沒有像“時間旅行”這句話壹樣具有誘惑力的單詞呢？對我來說更是如此。電影《回到未來（Back To The Future）》從這個意義上講是多麽有趣的電影，無論看多少次都不會覺得無聊。時間旅行是漫畫中的常客。代表性的漫畫有日本國民漫畫家藤子•F•不二雄制作的《哆啦A夢》。我們國家也不能輸。國民角色“小恐龍多利”通過過去的時間旅行與媽媽見面的場面至今仍留在腦海裏。 但是霍金說：“在我們目前生活的宏觀世界，不可能進行回到過去的時間旅行。”去未來的時間旅行是可能的。但是，需要比光速更快的時光機。但是，能否制造出比光還快的時間機器呢？看來在我生活的年代不可能制造出那樣的機器。正如霍金所說，向著未來進行時間旅行，努力把我們即將到達的未來變得更美好，這才是作為更帥氣的時間旅行者生活的方法。現在這壹瞬間，壹想到我們都是時間旅行者，日常生活變得更加珍貴和激動。

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