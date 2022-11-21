金正恩與女兒攜手發射“怪物洲際導彈”. November. 21, 2022 07:37. by 申나리, 申圭鎭 journari@donga.com,newjin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩18日牽著女兒的手出現在被稱為“怪物洲際導彈”的“火星-17”型試射現場。這表明了對核力量的穩定性和自信。美國專門報道朝鮮的媒體“北緯38度”的主編珍妮·湯恩（音）在推特上分析稱：“這壹場面表明，朝鮮的核武器開發計劃將世代相傳。”朝鮮在發射第二天的20日表示，“為了後代，將繼續在數量上增加核武器”，預告了核武器開發和增強計劃。在“韓美日對朝中俄”的新冷戰格局下，朝鮮的核開發正在加速。 朝鮮《勞動新聞》20日在頭版題為《朝鮮勞動黨的莊嚴宣言》的政論中強調：“擁有地球上最強洲際彈道導彈的國家，這句話所具有的重量確實很大，”“這是向世界證明，核先發制人打擊權不是美國的壟斷品，是我國能夠對抗美國核霸權的實質性力量的激動人心的稱呼。”這再次確認了9月在核武力政策法制化中正式使用核武器後，必要時可以用核武器進行先發制人打擊的意誌。文章還表示：“我們將繼續從質量上加強守護和平的威力寶劍——核武器。” 金正恩在現場指導中強調：“在敵人的侵略戰爭演習狂潮中，要明確表現出我們黨和政府超強硬的報復意誌。”他還表示：“有必要向美國和南朝鮮（韓國）等追隨勢力展示以我們為對象的軍事應對遊戲就是自取滅亡，”“如果敵人頻繁引進核打擊手段、繼續進行威脅，我們黨和共和國政府將堅決地以核來回答核、以正面對抗來回答正面對抗。” 朝鮮中央通訊社和朝鮮中央電視臺19日分別通過23張照片和13分鐘的視頻，具體公開了金正恩的現場指導和洲際導彈從移動到發射的瞬間。韓美情報部門認為，朝鮮通過此次試射成功實現了“火星-17”型正常實行了分級和飛行，但發射的並不是正常角度（30度-45度），而是高角度，因此沒有驗證洲際導彈的核心技術——重返大氣層的技術能力。因此有分析認為，朝鮮為了驗證能夠再次進入大氣層並同時打擊美國本土的多彈頭搭載技術能力，將進行追加試射。 發射壹天後的19日，美國兩架B-1B戰略轟炸機在韓半島上空與韓國空軍的4架F-35A隱形飛機、美國空軍的4架F-16戰鬥機等8架戰鬥機壹起實施了韓美聯合空中演習。

한국어