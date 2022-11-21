韓國新冠肺炎累計死亡人數超過3萬人. November. 21, 2022 07:36. by 柳根亨 noel@donga.com. 新冠疫情韓國累計死亡人數超過了3萬人。危重癥患者人數也在兩個月內增加到了400人左右。據分析，這是因為受到了冬季“第七次再流行”的影響。 據中央防疫對策本部20日透露，韓國新冠累計死亡人數當天為3.0031萬人，首次突破3萬人大關。按國家分類，這壹數字在全世界排名第35位。 韓國首次出現新冠死亡病例是在首次出現患者（2020年1月20日）壹個月後的2020年2月20日。死亡人數在今年因奧密克戎流行而確診患者暴增的3月12日超過1萬人，到超過2萬人（4月13日）僅用了壹個月。之後經過夏季再流行（第六次）持續增加，在突破2萬人約7個月後的本月20日超過了3萬人。 不過，韓國每100萬人中死亡人數少於全世界平均水平。據國際統計網站“數據看世界”透露，截至本月16日，韓國每100萬人中新冠死亡人數為577.53人，低於世界平均水平（829.77人）。雖然高於日本（387.04人），但低於美國（3182.16人）、英國（3130.64人）、法國（2332.27人）等其他主要國家。 截至20日零時，危重癥患者人數為451人，比前壹天（419人）增加了32人。這是自9月21日（494人）以後，時隔兩個多月以來的最高值。最近壹周平均危重癥患者人數為407人，比上周（357人）增加50人。防疫當局相關人士評價道：“壹般新冠病毒流行正式開始兩周後，危重癥患者就會增加，這次也反復出現這種傾向，”“危重癥病床的占用率還只有30%左右，我們的醫療體系是可以應對的水平。” 此外，冬季第七次再流行的流行規模呈現出暫時性的停滯現象。截至20日零時，確診人數為4.6011萬人，比前壹天（5.0589萬人）減少4578人，比壹周前的13日（4.8442萬人）減少2431人。

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