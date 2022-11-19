如果出現電話詐騙征兆警察立即出動的應用程序明年將出臺……犯罪組織追蹤系統也在推進中. November. 19, 2022 07:20. by 金基潤記者 pep@donga.com. 為了應對日益智能化的電話金融詐騙（電話詐騙）犯罪，警方正在努力開發管制相關技術。如果感知到電話詐騙的危險征兆，附近警察就會立即出動的聯動應用程序、分析通話明細追蹤犯罪組織的調查系統等也在開發中。 據警察廳18日透露，警察大學治安政策研究所繼今年9月作為市民普及用而推出的惡行應用程序（APP）探測APP“Citizen Konan”之後，計劃明年推出與此聯動的警察用應用程序“Police Konan”。Citizen Konan具有探測並刪除電話詐騙犯罪者誘導安裝的惡性應用程序和文件的壹種“疫苗”功能。如果各地區電話詐騙相關舉報劇增，還具有在畫面上顯示警告信息的功能。 今後，如果開發出Police Konan，Citizen Konan將增加“申報”功能。如果市民通過Citizen Konan舉報電話詐騙犯罪現場或疑似事例，就會立即向正在使用Police Konan的警察顯示位置。應用程序還將包含自動取款機、公用電話亭等電話詐騙頻發場所的準確位置信息。其宗旨是，附近警察能迅速到達現場，阻止犯罪，並逮捕嫌疑人。 同時，還增加了在手機上安裝惡性應用程序或探測到啟動時，迅速向警方共享相關信息的功能。最早將於明年初經過試用期，在壹線部門的警察中間進行普及。 警方還正在開發分析電話詐騙犯及組織的聯系方式和通話記錄，追蹤組織上層信息的程序。警方通過扣押搜查，自動分析電話詐騙組織成員和呼叫中心咨詢員等的通話、短信接收及發送明細，根據通話頻率、通話時間等標準進行分類後，追蹤組織幹部等。 警方相關人士表示：“（此前）即使對電話詐騙嫌疑人的通話明細等進行調查，也只能追加追蹤1、2名上級或聯系頻繁的同事”，“我們的目標是通過新程序查明犯罪總負責人或巨大組織之間的聯系。”該程序也將於明年進入示範使用階段。 警察廳正在討論效仿英國“欺詐信息分析局（NFIB）”模式的方案，該模式只對金融欺詐及網絡欺詐犯罪舉報進行綜合管理和分析。NFIB擁有可以先發制人地切斷被懷疑用於犯罪的賬號和電話號碼等的使用權限。

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