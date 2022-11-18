ESPN評選卡塔爾世界杯50大球星，孫興慜排名13，成唯壹入圍亞裔選手. November. 18, 2022 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國國家足球隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊•照片）在美國體育專門媒體ESPN評選的“2022卡塔爾世界杯最佳球員TOP50”中排名第13位。不僅是韓國選手，也是唯壹入選名單的亞洲球員。（意甲那不勒斯俱樂部的金玟哉遺憾未能入圍） 當地時間17日，全球最大的體育節目制作中心ESPN綜合電視解說員、記者、專欄作家等的投票制定了該榜單，韓國足球運動員孫興慜排名第13位，ESPN就孫興慜入圍表示：“韓國近來雖培養了更多的人才，但超級明星孫興慜仍肩負著祖國的希望。孫興慜在世界杯即將開幕之際，因眼睛周圍的骨頭骨折而登上手術臺的消息令大批韓國球迷受到打擊。面臨烏拉圭、葡萄牙和加納等強勁對手，韓國若想沖破重圍，孫興慜必須以最佳狀態出現在賽場上。”孫興慜在2018年俄羅斯世界杯前夕，在ESPN選定的50人名單中，作為唯壹入圍的亞洲選手排在第37位。 韓國隊所在的H組中，葡萄牙隊排名第16位的貝爾納多•席爾瓦（28歲）、第17位的若昂•坎塞洛（28歲）、第20位的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲）等共6人入選名單，人數最多。烏拉圭隊中排名第14位的費德裏科•巴爾韋德（24歲）壹人入選，加納隊則未有球員入選。在H組，孫興慜的排名最高。 另外，法國隊的前鋒基利安•姆巴佩（24歲）被選為總排名第壹。法國選手卡裏姆•本澤馬（35歲）、比利時選手凱文•德布勞內（31歲）、阿根廷選手裏奧內爾•梅西（35歲）、波蘭選手羅伯特•萊萬多夫斯基（34歲）分列第2~5位。

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