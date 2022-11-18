聯合國第三委員會全體同意朝鮮人權決議案……同時指出“韓國公務員在西部海域被殺事件”. November. 18, 2022 07:39. by 洪禎秀, 崔智善 hong@donga.com,aurinko@donga.com. 當地時間16日，聯合國第三委員會通過了譴責朝鮮侵犯人權的決議案。韓國政府自2018年以後時隔4年再次參與共同提案國，此次決議中增加了對2020年“韓國公務員在西部海域被殺事件”和2019年“脫北”漁民強制遣返事件。隨後，朝鮮提及上個月梨泰院萬聖節踩踏事件，對韓國政府進行了抨擊。 負責人權的第三委員會當天在美國紐約聯合國總部舉行會議，以韓國、美國、日本等63個共同提案國的共識（全體同意）通過了朝鮮人權決議案。決議案將於下月提交到聯合國大會全體會議。聯合國朝鮮人權決議案自2005年以後連續18年每年都被采納。 由歐盟主導的此次決議案中，在“擔心對外國人進行拷問、即刻判決處刑、任意拘禁、綁架”的現有行文中，增加了“敦促朝鮮向遺屬和相關機關公開所有信息”的內容。這反映了“韓國公務員在西部海域被朝鮮軍人殺害事件”中犧牲者李大俊的遺屬和韓國政府的要求。 關於強制遣返“脫北”漁民的問題，內容是“強烈敦促朝鮮保障被驅逐或被遣返的居民不被強制失蹤、任意處決、拷問、虐待、不當審判”。另外，決議案還表示，新冠疫情使朝鮮的人權狀況惡化，“敦促立即采取有效措施，改善狀況”。 朝鮮駐聯合國大使金成（音）當天表示：“韓國政府因國內國政能力不足，最近不斷引發史無前例的踩踏事故等人員災難，”“韓國政府為了減少內外的批評，試圖在聯合國最大限度地利用人權議題。”中國和俄羅斯也主張“雙重標準”“幹涉內政”，維護朝鮮。 對於朝鮮方面的主張，韓國常駐聯合國代表部副大使裴鐘仁反駁道：“這是毫無根據的發言，”“這表現出了朝鮮多麽徹底地輕視人權。”他特別抨擊稱，在國際社會哀悼梨泰院慘案犧牲者的期間，朝鮮也沒有停止試射導彈的挑釁。 韓國外交部17日對決議案表示歡迎，並表示：“強烈敦促朝鮮根據決議案勸告，立即采取改善居民人權和人道主義狀況的有效措施。”人權調查記錄團體“轉型正義工作組（TJWG）”的法律分析官申熙錫（音）表示：“韓國政府參與此次決議案，實際上明示了西部海域被殺事件和‘脫北者’遣返問題，這是很有意義的事情。”

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