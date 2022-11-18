勞動改革專家機構建議：“對加班管理采用從1周改為最長1年的彈性方案”. November. 18, 2022 07:38. by 周愛眞 jaj@donga.com. 正在制定每周52小時工作制改革方案的專家們正在討論將目前適用於每“周”的加班時間管理單位改為最長以“年”為單位的多樣化方案。政府的方針是，如果專家們在下個月13日提出最終方案，在改革工作時間制度時將反映這壹方案。 政府勞動改革的專家機構“未來勞動市場研究會”17日召開座談會，公開了目前正在討論的工作時間制改革方案內容。此前在今年6月，雇傭勞動部部長李正植發表了勞動市場改革方向，並委托由專家組成的研究會制定具體方案。 研究會討論的工作時間制改革的核心，是延長目前以“周”為單位的加工時間管理單位。在現行的每周52小時工作制中，壹周只能工作到基本工作時間40小時、加班12小時。而新的方案裏，不是以周為單位限制加班時間12小時，而是以月、季度、半年、年等為標準單位，允許更長時間裏“每周平均”加班12個小時的方案。這樣壹來，根據業務日程，可以在月末、第二季度、年初等特定時間內集中加班。 研究會具體提出了△以月為單位（第壹方案）△月、季度、半年單位（第二方案）△月、季度、半年單位（第三方案）等三種方案。提出多個管理單位的第二方案和第三方案並非全部適用於整個企業，而是考慮到每個企業的業務特性，在允許的管理單位中選擇其中壹種方式。目前還沒有出臺對各方案的具體的運營方式。 研究會方面表示：“即使加班時間管理單位比現在延長，也會引進連續11個小時保障休息的措施。考慮到這壹點，每天最多允許的工作時間將限制在11.5小時，每周69小時，”“其他勞動者的健康權保護措施也將同時實施。”

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