卡塔爾在男足世界杯92年歷史上首次啟用6名女裁判. November. 16, 2022 07:36. by 兪載泳 elegant@donga.com. 卡塔爾世界杯的最大特點是，在男子足球世界杯92年的歷史上首次啟用3名女主裁判和3名助理裁判。 斯蒂芬妮•弗拉帕特（法國）、山下良美（日本）、薩裏馬•穆坎桑加（盧旺達）裁判將擔任主裁判，紐薩•巴克（巴西）、卡倫•迪亞斯（墨西哥）、凱瑟琳•內斯比特（美國）將擔任助理裁判。大部分裁判都是在男足比賽中打破“玻璃天花板”，實力得到認可的裁判。 弗拉帕特已經在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽和卡塔爾世界杯歐洲區預選賽上擔任過主裁判。2019年法國女足世界杯決賽主裁判等在女足界被公認為“最佳”的她從2019年4月開始擔任法甲裁判，同年8月擔任利物浦和切爾西的UEFA超級杯主裁判等，在男足界也拓寬了自己的領域。 山下良美在擔任2019年法國女足世界杯主裁判後，也成為擔任男女大賽“連續兩屆世界杯”的主裁判。去年在東京奧運會上，山下良美在美國對陣瑞典的比賽中擔任主裁判，今年4月在亞冠聯賽墨爾本城（澳大利亞）和全南隊（韓國）的比賽中擔任主裁判，在國際男子比賽中，她的能力也得到了認可。 穆坎桑加也是非洲國家杯歷史上第壹位女裁判。在成為國際足聯（FIFA）官方裁判後，她在FIFA女子世界杯、非洲國家杯（AWCON）、非洲足球聯盟（CAF）女子冠軍聯賽中擔任裁判等，擁有豐富的執法經驗。 引起爭議的裁判們也被提拔為主裁判。今年1月，在非洲國家杯小組賽突尼斯隊與馬裏隊的比賽中，在下半場第40分鐘提前吹響終場哨的詹尼•西卡茲韋（贊比亞）以主裁判的身份入選。本月初在阿根廷杯決賽博卡青年隊與競技隊的比賽中，因出示10張紅牌而成為話題的帕昆多•特約（阿根廷）也將擔任主裁判。 在本屆世界杯上，36名主裁判和69名助理裁判、24名錄像裁判等共129人將作為“球場上的包青天”活躍在球場上。自2010年南非共和國世界杯上鄭海相擔任助理裁判以來，韓國以連續3屆未能培養出世界杯執法裁判。

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