美聯儲副主席布雷納德：“利率上調速度很快將放慢”. November. 16, 2022 07:37. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）副主席萊爾•布雷納德14日（當地時間）在接受彭博社采訪時表示：“放慢（基準）利率上調速度的時機正合適。”有分析認為，這意味著美聯儲將於下月采取“大步伐（上調0.5%）”，而不是“巨人步伐（上調0.75%）”。 布雷納德副主席就調整利率上調速度的原因表示：“（貨幣）緊縮的累計效果出現需要壹定的時間。”她強調說，“但這並不意味著放棄抑制通貨膨脹的貨幣緊縮政策。” 美國在新型冠狀病毒肺炎疫情大流行當時，為了防止經濟蕭條，實施了向市場投放資金的大規模量化寬松措施。此後，隨著今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，全球能源及糧食危機交織在壹起，面臨了40多年來最嚴重的通貨膨脹。美聯儲收緊銀根，從6月開始到上個月為止連續4次實行巨人步伐，去年0~0.25%的標準利率現在上升到了3.75%~4.0%。世界主要國家為了追趕這壹趨勢，接連采取了提高利率的緊縮政策，因此有人擔心全球經濟會放緩。 預計，即使調整速度，美國上調利率的基調仍將持續壹段時間。美聯儲鷹派（強硬派）理事克裏斯托弗•沃勒14日對彭博社表示：“利率將繼續上漲。在達到物價上漲率目標值（2%）之前，暫時會維持較高的水平。”上個月美國消費者物價指數（CPI）上漲率（與前壹年相比）為7.7%，低於市場預測值。盡管如此，也有人預測明年美國利率將上升到6%的水準。

한국어