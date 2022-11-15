金敏善成為首位獲得國際滑聯世界杯1000米銀牌的韓國女選手. November. 15, 2022 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. “新紀錄制造機”金敏善（23歲•議政府市廳）作為韓國女子速滑（速度滑冰）選手首次獲得了世界杯1000米銀牌。 13日（當地時間），金敏善在挪威斯塔萬格舉行的國際滑聯（ISU）2022~2023速度滑冰世界杯第壹站比賽女子1000米賽Division A（第1級）上，滑出了1分15秒82的成績。比她更快通過終點線的選手只有朱塔•萊爾丹（24歲•荷蘭•1分15秒61）壹人。 在ISU開始1985~1986賽季速滑世界杯後，韓國女選手在該項目中沒有壹人獲得過第二名及以上成績。在世界杯上共收獲94枚獎牌的“冰上女皇”李相花（33歲•退役）在該項目上也只獲得了2枚銅牌。 前壹天在主要項目500米項目上獲得個人首枚世界杯金牌的金敏善當天還追加了1000米銀牌，從而點亮了自己在意大利米蘭-科爾蒂納丹佩佐舉行的下屆冬奧會上站上領獎臺的前景。今年2月北京冬奧會當時，金敏善在500米項目上排在第7位，在1000米項目上排在第16位。 2017年9月在加拿大卡爾加裏舉行的“保羅精英賽2017”女子500米比賽中，金敏善以37秒70的成績將李相花保持的世界青少年紀錄（37秒81）提升了0.11秒，成為“後李相花時代”的領頭羊。 然而，她很快便被貼上了“國內用”的標簽。因為在很難找到對手的國內舞臺上，連日來不斷刷新紀錄，但在國際舞臺上，由於腰部疼痛，只能往返於A級和B級（第2級）。率領金敏善所屬俱樂部議政府市廳隊的主教練諸葛成烈（52歲）給出的處方是“加強中長距離訓練”。 曾兩次在世界杯男子1000米比賽中奪冠的諸葛教練表示：“金敏善原本將焦點放在500米上，專註於起跑和肌肉訓練。但是因為腰部疼痛，很難培養肌肉力量，所以壹直處於郁悶的狀況”，“帶著‘如果很難培養肌肉力量，就用耐力來代替吧’的想法。同時備戰1000米、1500米，將優點最大化。” 以肌肉力量開始戰勝腰部疼痛的金敏善在去年12月舉行的上賽季世界杯第4站比賽上刷新了個人最好成績（37秒205），今年3月她又在世界杯總決賽500米上獲得銅牌，成功登上了個人首個成人組國際舞臺領獎臺。 金敏善在社交網絡服務（SNS）上留言說：“用兩枚世界杯獎牌結束世界杯第壹站比賽！真是個幸福的周末。感謝大家的支持”，祝賀自己。金敏善計劃參加從18日開始在荷蘭海倫芬舉行的世界杯第2站比賽，繼續保持良好的上升勢頭。

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