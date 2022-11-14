美國警告：針對朝鮮的挑釁，“將劃時代地擴大戰略資產的展開”. November. 14, 2022 07:51. by 申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者文炳基 newjin@donga.comweappon@donga.com. 美國白宮提到的“軍事和安保力量存在（military an誒 security presence）”意味著超越韓美、韓美日演習的擴大，實質性地加強美軍戰鬥力。因此，有觀察人士認為，拜登政府在朝鮮進行第七次核試驗時，將超越美國戰略資產的展開，通過擴大美軍循環部署等方式，將駐韓、駐日美軍的運用戰鬥力提高到超過目前的水平。 由於烏克蘭戰爭，在拜登政府向北約東部戰線追加部署美軍時，美國也使用了“軍事力量存在”的表述。不過韓國政府認為，美軍立即增強兵力的可能性很小。韓國總統室相關人士12日表示：“我認為，這不是指增強美軍（兵力），而是指美國在展開戰略資產方面采取更加積極的措施。” 作為美國在本地區增強軍事力量的措施，首先提出的是大幅提高可搭載核武器的B-52戰略轟炸機或核動力潛艇等戰略資產的展開頻率的方式。此前，韓美在第54次韓美安保磋商中決定擴大戰略資產的展開頻率和強度，使其達到“常態部署”的效果。韓國政府壹名消息人士表示：“5月韓美首腦在大框架下就擴大戰略資產循環部署達成協議後，經過外交、國防當局之間的協商，後續措施逐漸具體化，”“事實上，韓半島附近將形成戰略資產常態部署的循環部署。” 此外，有分析認為，在擴大韓美日聯合軍演規模和頻率的同時，還將通過擴大美軍循環部署等措施，加強駐韓、駐日美軍的運用戰鬥力。美國國防部上個月在《國家國防戰略》報告中曾表示：“將繼續在印度太平洋進行主要基礎設施投資，”“將通過與韓國、日本、澳大利亞對防空及導彈防禦系統的持續投資及聯合訓練，加強防禦軍事力量。”美國最近在日本部署了用於攻擊MQ-9“死神”的無人機，接著又用被評為世界最強的F-22隱形戰鬥機代替了部署在嘉手納空軍基地的F-15戰鬥機。有人提出，美國有可能在印度太平洋地區追加部署末段高空區域防禦（薩德）系統，加強導彈防禦系統。 不過，美國針對俄羅斯的威脅，正在集中加強歐洲北約成員國的軍事力量，因此，在現有駐韓美軍（2.85萬人）、駐日美軍（5.5萬人）等地區內常年駐軍兵力基礎上增加人員將並非易事。

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