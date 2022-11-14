美國民主黨在內華達州獲勝，以50個議席維持參議院多數黨地位. November. 14, 2022 07:51. by 華盛頓=常駐記者文炳基、金秀賢記者 newsoo@donga.com，weappon@donga.com. 美國民主黨在與共和黨展開最後角逐的內華達州參議員選舉中獲勝。由此，美國總統拜登所屬的民主黨在此次中間選舉中得以保持參議院多數黨地位。 有線電視新聞（CNN）和《紐約時報》等美國主要媒體當地時間12日在內華達州報道說，民主黨參議員凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托擊敗在野黨共和黨候選人亞當·拉克索爾特當選。繼前壹天在激戰地亞利桑那州獲勝後，在內華達州經過勢均力敵的較量獲勝，民主黨在100個參議院議席中確保了50個席位。共和黨目前擁有49個席位。即使共和黨在下個月6日進行最後投票的佐治亞州獲勝，朝野兩黨各占50席，民主黨籍的副總統卡梅拉·哈裏斯根據美國國會的規定，作為當然職參議院議長行使決定票，民主黨將維持參議院多數黨地位。美國眾議院選舉正在進行計票，共和黨在全體435個議席中確保了211個議席，民主黨確保了204個議席。

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