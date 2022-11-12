維納斯，瑪利亞……壹切只是幻想. November. 12, 2022 07:09. by 李素研記者 always99@donga.com. 在飄落的玫瑰花叢中，美神維納斯（Venus）飄揚著潤澤的頭發，浮現在大海之上。找不到絲毫淤青和贅肉的完美身材。15世紀意大利巨匠桑德羅•波蒂切利（1445~1510年）所畫的《維納斯誕生》至今仍被認為是電視廣告和電影中美女的標誌。 作為英國美術史學者的作者指出，在西方美術史上不可或缺的這部傑作是多麽不現實。沒有雀斑的無缺點皮膚和沒有贅肉的身材實際上並不是表現女性的身體。這只不過是以男性為中心的藝術界創造的幻想。作者介紹了長期以來壹直鞏固對女性的歪曲形象的美術作品，並揭露了我們大腦中刻印的女性形象與實際有多大的差距。 難道只有維納斯嗎？作者強調說，聖母瑪利亞也是鞏固順從女性的性作用的代表性女性形象。美國著名女性雜誌《Brides Magazine》20世紀50~80年代的封面上經常出現跪在地上雙手合十祈禱的新娘。作者解釋說：“這證明即使到了現代社會，女性仍然被要求設置成順從的聖女形象。” 如何才能糾正圍繞幾個世紀以來僵化的女性的歪曲形象呢？作者期待，如果更多的女性藝術家公開講述自己的生活，真實地描繪真實面貌，那麽真正生動的女性形象就會浮出水面。 所幸的是，世界各地都出現了變化。西班牙普拉多美術館和意大利烏菲茲美術館最近定期舉行展示女性美術家的展覽。像將女性的生育過程用生動的照片留下而成為話題的英國雕塑家兼攝影家赫邁爾尼•華特舍爾壹樣，展現女性真實聲音的藝術家也在增加。 作者也是這樣的女性之壹。因全球性大流行病在家撫養兩個孩子寫這本書的作者在結尾部分強調說：“在照顧孩子們的同時在書房寫字時，心情很不舒服”，“盡管如此，女性們還是不能停止講述自己的故事。”

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