在野黨：“扣押搜查令是政治秀” VS 執政黨：“為掩護非法風險而東奔西走”. November. 11, 2022 07:49. by 黃聖皓, 趙東住 hsh0330@donga.com,djc@donga.com. 共同民主黨10日就前壹天檢察機關對黨部和所在大樓進行扣押搜查批評稱：“檢察機關難道急得到了提交緊急制造的荒唐扣押搜查令的程度嗎?”該黨黨首李在明和代表室政務室長鄭鎮相當天分別親自出面，抨擊搜查是“荒唐無稽的捏造調查”“檢察機關政權對政敵的獵巫行動”，在黨的層面也全力支持。對此，國民力量黨亮出刀刃說：“（共同）民主黨為了掩護非法風險而東奔西走。” 共同民主黨最高委員朴贊大（音）當天在國會召開記者懇談會，反駁了拘捕令內容，稱“出示的扣押搜查令是連基本事實都沒有掌握的捏造物，”“檢方在拘捕令中稱鄭室長曾在市民團體‘城南市民團體’中活動，在李在明代表擔任律師時期出任過辦公室事務長，但鄭室長從未這樣過。”該黨發言人金宜謙也在會上就李在明的名字在鄭鎮相的扣押搜查令上出現70多次壹事表示：“強行把李代表插入到拘捕令中，”“但是關於犯罪事實，並沒有李代表對鄭室長和民主研究院副院長金容作出指示或聽取報告的內容。” 共同民主黨事務總長趙正是直接抨擊說：“這是有計劃的調查，其目的是為了通過弄死第壹在野黨黨首的謀劃性調查來瓦解民主黨，歸根結底是在瞄準國會選舉以及下次總統選舉的檢察獨裁長期化。” 對此，國民力量黨緊急對策委員長鄭鎮碩在接受記者采訪時表示：“‘拯救李在明’不可能成為電影《拯救大兵瑞恩》那樣的感人故事，”“（共同民主黨）議員們現在也只能壹起感受到，越是幫腔就越會陷入泥潭。堂堂正正地接受司法當局的調查並給予協助，才是正確的態度。”該黨院內代表朱豪英當天會見記者時表示，“扣押搜查令通過法院的令狀合法發出的”，斷然駁斥了共同民主黨的政治報復主張。

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