再次打開的白南準的世界以及那個時代的韓國藝術. November. 10, 2022 07:44. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 錄像藝術先驅者白南準（1932~2006年）於1992年與國立現代美術館壹起企劃的展覽《白南準•錄像時期•錄像土地》以裏程碑式的作品登場而聞名。主人公就是在類似哥特式教堂的結構物上貼上電視顯示器，在尖塔部分貼上符合主題的物件的作品《我的浮士德系列》（1989~1991年）。據悉，共有13幅作品，分別象征著環境、農業、藝術、通信、交通、民族主義等白南準的世界觀。 從10日開始在國立現代美術館果川館舉行的展覽“白南準效果”將再次召喚作家活躍時代的韓國美術。參展作品共103件，將展示“我的浮士德”系列13件作品中的6件。屆時還將展示《解密全家福》（1984年）等白南準上世紀80、90年代的43幅代表作和當時壹起活動的具本昌、李弗等25名國內作家的60幅代表作。 此次展覽提供了體驗1984年回國的白南準對20世紀90年代韓國現代美術發展產生了怎樣的影響的機會。國立現代美術館學藝研究師李秀研（音）解釋說：“白南準可以說是20世紀90年代向國內現代美術界提出實驗性關鍵詞的戰略家、企劃者、文化翻譯者。” 展覽分為白南準的主要信息△世界化 △科學和技術的發展 △混合媒體（mixed media•同時使用各種媒體的美術技法）△多元性等，但沒有必要被束縛。雖然這些作品經過了很長時間，但得益於卓越的材料選定和技法，給人壹種仿佛看到了最新現代美術的新鮮感。該展覽將壹直持續到明年2月26日。門票2000韓元。

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