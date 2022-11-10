借助虛擬現實技術遇見尹東柱-尹奉吉. November. 10, 2022 07:45. by 李素研記者 always99@donga.com. 苦惱時代的愛國誌士尹奉吉義士（1908~1932年）和尹東柱詩人（1917~1945年）通過“增強現實（AR）”和“虛擬現實（VR）”來到我們身邊。 將舉行用數碼技術復原之前只通過舊照片和文字接觸的尹義士和尹詩人後再次見面的展覽。文化遺產廳將從11日開始與韓國文化遺產財團、大田市立美術館壹起在大田中區大田創作中心舉行數碼文化遺產體驗展示會“我眼中的尹東柱•尹奉吉”。 今年迎來殉國90周年的尹義士在展示會上將以活生生的氛圍迎接觀眾。照片中的他依然穿著正裝，面帶微笑，對觀眾做出反應。 文化遺產廳方面解釋說：“利用AR和人工智能（AI）技術的深度偽造（Deepfake•專指用基於人工智能的人體圖像合成技術）、反應型屏幕等多種技術，具體展現了尹義士。” 如果說尹義士是現實的感覺，那麽尹詩人則利用VR展現了穿著校服的稚嫩的臉龐。講述尹詩人生活的具有動畫氛圍的VR電影《詩人之屋》將在此次展示會上首次在國內公開。參觀者可以在獨立的房間裏利用戴在頭上的HMD（頭戴式顯示器）體驗影像。 在《詩人之屋》中，尹詩人的內心深切流露出了“人生艱難，但詩寫得這麽容易讓人感到羞愧”（在詩《容易寫的詩》中）的情感。在書環繞的小小屋裏，尹詩人把頭埋在桌子上痛苦不堪的話，從他背後會傳出壹首用力壓寫的詩。 該VR電影還被正式邀請參加今年9月舉行的第79屆威尼斯國際電影節新興競賽單元。由文化遺產廳和韓國文化遺產財團共同制作，演員李尚允演繹了尹詩人的聲音。包括《容易寫的詩》在內，詩人的9部代表作將進行解說。同時還將介紹“尹東柱親筆書稿”等相關國家登記文化遺產。 文化遺產廳表示：“展示空間大田市立美術館大田創作中心是1958年農產品檢查所所在的官公署建築，是2004年被指定為國家登記文化遺產的近代建築”，“可以感受到與展示壹起進行時間旅行的感覺。”該展覽將壹直持續到27日，免費參觀。

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