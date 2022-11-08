朝鮮聲稱“對蔚山前海進行了報復性打擊”……韓國軍方應重新檢查“三軸體系”. November. 08, 2022 07:39. . 朝鮮軍方總參謀部昨天公布了上周為期4天的對朝軍事行動進展情況，並聲稱：“行動第壹天（2日）下午，在鹹鏡北道地區以590.5公裏的射程向南朝鮮（韓國）蔚山前80公裏附近公海上發射了兩枚戰略巡航導彈進行報復打擊。”這是韓國軍方公開的朝鮮挑釁中沒有的內容。韓國軍方表示，“朝鮮的主張與事實不符”，沒有發現巡航導彈。 朝鮮的主張和往常壹樣，頗多誇大其辭和虛張聲勢，所以很難照單接受。韓國軍方認為，此次朝鮮也是在以虛假事實采取欺騙戰術。8月，朝鮮也曾由金與正出面，就遠程巡航導彈的發射地點嘲諷道：“並不是韓國當局快嘴笨舌所宣布的溫泉壹帶，而是在平安南道安州市的金城大橋。”當時，韓國軍方也維持了原有情報判斷，稱這是根據韓美情報監視能力得出的結論。 但是，很難認為朝鮮的主張是毫無根據的。巡航導彈以超低高度飛行，躲避探測和攔截，因此很難排除韓國軍方沒有捕捉到的可能性。就朝鮮當天群發的導彈數量，韓國軍方也沒有明確指出是幾枚。與其斷定是謊言，不如打開探測失敗的可能性，整頓應對態勢。 事實上，韓國軍方此次暴露出諸多問題，不能不令人痛心。2日，空軍向“北方界線”北側發射精確制導武器時發生錯誤，出現了問題。在射擊大會上，攔截導彈在飛行過程中發生爆炸或出現錯誤，導致發射中斷。上個月還發生了“玄武-2C”彈道導彈墜落、陸軍戰術導彈系統的失蹤事故。它們都是壹致應對朝鮮核武器和導彈的三軸體系（殺傷鏈、導彈防禦、大量懲罰報復）的核心武器體系。 軍事行動不可能十全十美。在戰場上，難免會出現意想不到的變數和混亂。因此，軍方的責任是時刻假設最壞的情況並做好應對。接下來，韓國軍方在重新檢查整個朝核應對體系的同時，還要進行徹底的訓練、整頓和管理，隨時保持臨戰狀態。

한국어