朝鮮“向蔚山前海發射了巡航導彈”……韓國軍方：“這是欺騙戰術”. November. 08, 2022 07:41. by 申圭鎮記者、尹相虎軍事記者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鮮7日聲稱2日向蔚山前海發射了2枚戰略巡航導彈，韓國軍方對此斷然予以駁斥，認為這是壹種欺騙戰術。此前，朝鮮在分裂後首次向東部海域“北方界線”以南束草前海發射了短程彈道導彈，韓國軍方朝著東部海域“北方界線”以北海域發射了空對地導彈進行應對。韓國軍方認為，朝鮮隨後就更進壹步提出虛假主張，聲稱已證實能夠對韓國最南端也進行突襲核打擊的能力。 ○ 韓國軍方：“朝鮮公開的內容並非全部屬實” 朝鮮軍方總參謀部7日通過《勞動新聞》逐條提及了2日至5日展開的軍事行動，並聲稱：“所有應對軍事行動都取得了成果，達到了計劃的目的。” 尤其引人關註的是，朝軍總參謀部聲稱2日從鹹鏡北道地區以590.5公裏的射程向蔚山前80公裏附近公海上發射了兩枚戰略巡航導彈，並出示了發射導彈的照片和彈著地點的經緯度坐標。 韓軍進行了正面駁斥。軍方相關人士表示：“雖然很難確定巡航導彈的發射地點，但如果飛到南方，可能會被綠松雷達、和平眼（空中預警機）、宙斯盾艦等偵察資產捕捉到。”軍方還說：“在綜合偵察衛星等美方情報的過程中，勢必會掌握其飛行軌跡。”但也有人提出，巡航導彈的特點是，改變超低高度飛行路線，回避攔截網，因此有可能沒有被韓國軍方捕捉到。 就朝鮮3日發射的洲際導彈種類，當時韓國軍隊的判斷和當天朝鮮的公開報道內容也不相同。與之前韓國軍方判斷新型洲際導彈“火星-17”型不同，朝鮮公開的導彈是帶有兩個火焰噴射口（噴嘴）的“火星-15”型。韓國軍方相關人士表示：“今天朝鮮公開的內容並非全部屬實，”“韓美註意到，（朝鮮）沒有報道朝鮮發射的洲際導彈的不正常飛行。”這意味著，朝鮮有可能為了隱瞞正常發射失敗的事實，而謊報了洲際導彈的型號。 對於當天朝鮮聲稱4日大規模出動500架各種戰鬥機的說法，韓國軍方也認為是誇張的說法。因為當時只捕捉到了180多架軍用飛機的航跡。 ○ 朝鮮暗示將進行電磁脈沖彈頭實驗 當天，朝鮮聲稱在2日至5日發射的彈道導彈上安裝了地下滲透戰鬥部（地下貫通彈）、散彈戰鬥部（分散彈）等。這露骨地表明了不僅是核武力、連傳統挑釁選項也變得多樣化的動向。這是朝鮮首次宣布在打擊目標時分散子彈的散彈戰鬥部安裝在朝鮮版“陸軍戰術導彈系統”和超大型火箭炮（KN-25）上。朝方還聲稱：“（3日）為了驗證使敵方作戰指揮體系癱瘓的特殊功能戰鬥部的動作可信度，進行了重要的彈道導彈試射。”對此，有分析認為，朝鮮可能安裝了燒毀電子通信設備內部電路、使其無法恢復的電磁脈沖彈頭進行了測試。

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