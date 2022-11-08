鄭優營在與科隆隊的比賽中攻入個人本賽季首粒德甲聯賽進球. November. 08, 2022 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 鄭優營（23歲•弗賴堡隊）攻入了本賽季德甲聯賽的本人首粒進球。這是最近韓國國家足球隊前鋒狀態低迷的情況下，11月爆發的旅歐派前鋒首次進球得分。 鄭優營7日在德國弗賴堡舉行的2022~2023賽季德甲第13輪與科隆隊的主場比賽中首發出場，並在下半場第7分鐘率先攻入壹球。再加上下半場第19分鐘隊友格雷戈裏奇的進球，弗賴堡隊最終以2比0獲勝，並取得了3連勝。本場比賽過後，弗賴堡隊以8勝3平2負（積27分）的成績僅落後領先的拜仁慕尼黑（積28分）1分，高居積分榜第二位。 從上月31日與沙爾克04隊的比賽開始，鄭優營作為第二前鋒連續2場比賽首發出場。鄭優營在國家隊也作為第二前鋒出場，在9場A級比賽中攻入2球。 有評價稱，他與作為最前方攻擊手出場的孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）的配合非常出色。 鄭優營參加了歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯的5場比賽，攻入1球，助攻1次，為球隊小組賽第壹名助了壹臂之力。在聯賽中取得1次助攻的鄭優營在第11場比賽之後，終於攻入了聯賽首粒進球，正在提升自己的狀態。當天，足球專門統計網站“whoscored”賽後給鄭優營打出了7.6分，這壹得分在兩隊所有球員中排名第二。 距離2022卡塔爾世界杯開幕還有13天，韓國國家足球隊前鋒得分消息很少。黃義助（30歲•奧林匹亞科斯）、黃喜燦（26歲•狼隊）本賽季遲遲未能取得進球。在旅歐派球員中，最近進球的球員只有上月15日攻入本賽季第2粒進球的李在城（30歲•美因茨）和上月23日與巴倫西亞隊交鋒時進球的李康仁（21歲•皇家馬洛卡）。 上月13日在UEFA冠軍聯賽中攻入兩球的孫興慜在成功接受臉部骨折手術後，正在其位於英國的家中恢復。托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂7日在英國倫敦舉行的與利物浦的英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽結束後表示，“昨天與孫興慜取得了聯系。雖然他對現在的情況感到失望，但希望他能好好恢復，順利參加世界杯。”他接著說，“在今天的比賽中，我很想念孫興慜。我確信他會盡快回來代表韓國參加世界杯。”托特納姆熱刺隊當天主場以1比2負於利物浦隊。

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