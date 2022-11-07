“朝鮮進行彈道導彈挑釁”，聯合國安理會召開會議……美國：“中國和俄羅斯成為安理會的笑柄”. November. 07, 2022 07:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 由於朝鮮彈道導彈挑釁，今年以來聯合國安理會第九次召開會議，但由於常任理事國中國和俄羅斯再次反對，追加對朝制裁變得不透明。 當地時間4日，在美國紐約聯合國總部舉行的安理會緊急會議上，常任理事國美國、英國和作為利害當事國參與的韓國、日本壹致譴責了朝鮮的挑釁行為。但是，與過去8次安理會就朝鮮挑釁事件時壹樣，當天韓美日對朝鮮、中國、俄羅斯的對立局面仍在繼續。 韓國駐聯合國代表部代表黃浚局批評道：“安理會的沈默助長了朝鮮魯莽的行動。”他表示：“我們強烈敦促安理會和國際社會向朝鮮發出明確警告，絕對不允許朝鮮進行核試驗，（如果進行核試驗）將采取非常強硬的措施。”黃浚局接著針對中國和俄羅斯表示：“今年5月，由於兩個常任理事國的反對，未能通過對朝制裁決議，對此感到遺憾。”當時為譴責朝鮮試射洲際導彈而召集的安理會因中國和俄羅斯的反對而未能實施追加制裁。 主導安理會召集的美國駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德表示：“朝鮮自上月27日以後最近13次發射彈道導彈，美國對此使用盡可能最強有力的用語進行譴責。”他特別批評中國和俄羅斯說：“兩國讓安理會成為笑柄。”英國常駐聯合國代表芭芭拉·伍德沃德也指出：“朝鮮在發射導彈上花費的數百萬美元可以養活朝鮮全體居民4周。” 相反，中國常駐聯合國代表張軍則表示，“敦促美國停止單方面制造緊張和對立行為，”“朝鮮的挑釁是由於加強的韓美聯合軍演”，將矛頭指向了美國。俄羅斯副代表安娜·埃夫斯蒂格尼娃也辯稱：“平壤發射導彈是美國在朝鮮周邊展開的短視對立軍事行動的結果。” 聯合國副秘書長穆罕默德·基亞利表示，“僅今年就召開了第九次應對朝鮮挑釁的安理會會議。為了緩和韓半島的緊張局勢，安理會的團結比任何時候都重要。團結是外交解決的機會，”但未能阻止維護朝鮮、妨礙安理會決議的中國和俄羅斯。

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