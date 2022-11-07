“美國可能連續4次實行利率大步伐”……“利率6%”的預測正在擴散. November. 07, 2022 07:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有預測稱，美國中央銀行聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）連續4次通過“巨人步伐（基準利率上調0.75%）”向美國開啟“4%基準利率時代”，明年將超過5%，將基準利率上調至6%。 芝加哥聯邦儲備銀行行長查爾斯•埃文斯當地時間4日在接受路透社采訪時表示：“即使放緩利率上調速度，也完全可以上調利率”，“如果通貨膨脹持續下去，也有可能連續四次上調0.5個百分點。”他接著說，“我認為美聯儲的前置（初期攻擊性利率上調）已經結束。現在應該決定目前階段需要的緊縮水平。” 這被解釋為，擔心經濟放緩的美聯儲即使不再采取巨人步伐，也可以連續實行大步伐（基準利率上調0.5個百分點）。到明年5月為止，如果用4次大步伐共上調2個百分點，目前處於3.75~4.0%水準的美國基準利率屆時將上升到5.75~6%。 以期貨利率預測美聯儲利率上調水平的芝加哥商品交易所FedWatch等投資者認為明年5月的基準利率是5%左右。埃文斯總裁也補充道：“也有可能上調0.25個百分點。”但是有分析稱，如果沒有顯露出高物價得到抑制的跡象，明年上半年6%的利率可能會成為現實。 當天發表的美聯儲金融報告書也指出，美國金融穩定的最大危險因素是高通貨膨脹。該報告書還指出，隨著世界主要國家因高物價不可避免地上調利率，美國國債市場的流動性減少也引人註目。美聯儲分析說：“美國國債市場正在朝著令人擔憂的方向發展”，“流動性負擔是因為利率上調和經濟展望的不確定性所致。”

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