矿下员工奇跡般生存……專家：“空氣、水、糧食三方面缺一不可”. November. 07, 2022 07:37. by 安東=張英勛記者、崔美松記者 jang@donga.com,cms@donga.com. “如果救助時間再晚三四天，將很難維持生命。” 慶尚北道奉化郡鋅礦兩名工作人員壹度被孤立在礦內、221小時後戲劇性地生還，負責救治的安東醫院腎臟內科科長方鐘孝（音）在5日舉行的媒體發布會上解釋說：“（如果救助被推遲）將會迎來肌肉壞死、心肌停止運動的危險瞬間，”“兩名工作人員互相成為精神支柱，實現了心理上的穩定，沒有放棄希望，這似乎對（生還）有所幫助。” 在當天的新聞發布會上，方鐘孝說：“我認為，他們帶著的30多袋速溶咖啡是決定性的生存秘訣。”工作人員攜帶的1袋麥西姆摩卡黃金中含有約50卡的熱量。其中包括生存所必需的碳水化合物9克、脂肪1.6克、糖類6克。雖然比成年男女平均每天攝取的熱量（2000卡左右）要少很多，但包含體內器官活動所需的最低限度的營養素。 專家們壹致認為：“空氣、水、糧食三拍合在壹起，迎來了奇跡般的生存。”通常醫學界將人類在極端情況下生存能力用“無空氣3分鐘，無水3天，無食物3周”來形容。 蔚山大學醫學院應急醫學系教授李在浩（音）表示：“（孤立地點）空氣流通的結構是決定性要素，”“為了維持體溫而點燃的篝火中產生的二氧化碳被很好地排出，挽救了生命。”東江大學應急救助系教授朴詩恩（音）表示：“能夠通過地下水繼續獲得供水也是天運。”

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