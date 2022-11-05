韓國軍方：收集朝鮮短程導彈殘骸的行動是“查明實情的線索”. November. 05, 2022 07:20. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方正在收集朝鮮2日向東部海域“北方界線”以南發射的短程彈道導彈的殘骸，這是有史以來的第壹次。如果成功打撈起推進器和彈頭等主要殘骸，將成為查明“KN”系列新型短程導彈實情的重要線索。 據韓國軍方4日透露，海軍“光陽”號水上艦艇救助艦（3500噸）出動到朝鮮短程導彈墜落的海域，正在仔細搜尋這壹帶。朝鮮2日從江原道元山發射的壹枚短程導彈越過東部海上“北方界線”，飛行約190公裏落在束草以東57公裏、郁陵島西北方向167公裏的海上。軍方內外推測，這是“KN”系列的新型短程導彈。 軍方相關人士表示：“相關水域的水深很深，正在用光陽艦的聲納裝備和無人潛水艇等各種搜索裝備集中搜索導彈殘骸。”2012年和2016年朝鮮發射遠程導彈時，韓國軍方也曾在推進器墜落海域投入水上艦艇救助艦，打撈起多個殘骸。如果此次也能成功打撈殘骸，將成為查明朝鮮利用固體燃料發動機的新型短程導彈性能和相關技術的核心鑰匙。 據悉，韓國軍方還推測，朝鮮對韓美決定延長聯合空中演習“警戒風暴”表示不滿而於3日晚從黃海北道谷山向東海發射的3枚短程導彈，可能是利用液體燃料推進器的“飛毛腿-B·C”型。

한국어