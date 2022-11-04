為了防禦匯率，外匯儲備額壹個月內減少27億美元. November. 04, 2022 07:52. by 朴尚俊記者 speakup@donga.com. 為應對最近韓元貶值的狀況，外匯當局采取了“匯率防禦”措施，結果外匯儲備額在壹個月內減少了近30億美元。 3日，據韓國銀行透露，以上月末為準，外匯儲備額為4140.1億美元，比9月末（4167.7億美元）減少了27.6億美元。外匯儲備額自今年3月以後連續4個月減少，7月出現反彈，但8月以後又連續3個月減少。 外匯儲備額減少的主要原因是，當局最近為了調節韓元對美元匯率的上升速度，將持有的美元拋售給了市場。韓國銀行解釋說：“歐元、日元等其他貨幣外匯資產的美元換算額雖然有所增加，但由於外匯市場變動性緩和措施的影響，外匯儲備額減少了。”但韓國銀行還補充說，10月份外匯市場相對穩定，“市場介入”的規模並不比9月份大。 雖然外匯儲備額持續減少，但以9月末為準，仍排在世界第9位。中國以3.029萬億美元的外匯儲備額位居首位，日本（1.2381萬億美元）、瑞士（8921億美元）等緊隨其後。韓國銀行相關人士表示：“今後，如果韓元對美元匯率與韓國經濟的基礎（基礎力量）、主要貨幣動向過度背離，傾斜現象加劇，將采取積極的市場穩定化措施。”

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