美國將利率上調至4%，明年將超過5%線. November. 04, 2022 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國基準利率上升到了4%。美聯儲主席鮑威爾表示，“最終利率將比之前預想的還要高”，預告明年利率將上調到5%左右。 美聯儲當地時間2日在聯邦公開市場委員會例行會議上表示，將堅決執行“巨大步伐（上調基準利率0.75%）”，把基準利率從原來的3.0%-3.25%上調至3.75%-4.0%。經過美聯儲連續4次“巨大步伐”，與韓國基準利率（3.0%）的差距最大拉大到了1個百分點。 美聯儲暗示，按照市場預測，12月舉行的聯邦公開市場委員會會議上將後退壹步，采取“大步伐（上調50個基點）”。鮑威爾在會議後的記者會上表示：“調整速度的節點，最早將出現在下次會議（12月）。”但他同時表示，明年最終利率將比美聯儲9月預測值（4.6%）還要高，預告將上調5%左右，並表示，“考慮中斷上調利率還為時過早”，“上調利率還有壹段路要走”，表現出強硬立場。 鮑威爾當天的講話可以概括為“即使慢慢上調，利率也會繼續調高，上調將持續更長時間”。他表示：“與提高利率的速度、提高多少、持續多久相比，上調利率的速度並不重要。” 由於鮑威爾的高強度緊縮意誌，當天納斯達克指數下跌了3.36%。美國2年期國債利率上升到了4.6%。美元指數盤中超過112點，預示著“王者美元”的持續。包括韓國綜合股價指數在內，香港恒生指數、日本日經指數等也呈現出下降趨勢。

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