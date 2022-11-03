歐洲勒緊“能源腰帶”……“洗澡就2分鐘，幾個人壹起洗桑拿”. November. 03, 2022 07:28. by 金民 kimmin@donga.com. “洗衣不用烘幹機，而是用自然晾幹”（丹麥）、“洗澡只洗2分鐘”（斯洛伐克）、“不要壹個人洗桑拿，幾個人壹起洗”（芬蘭）…… 據美國《紐約時報》1日報道，烏克蘭戰爭後面臨天然氣供求危機的歐洲各國，在冬季即將到來之際，正在“勒緊能源腰帶”。俄羅斯總統普京以支援烏克蘭的西方國家為對象，中斷天然氣供應，將能源武器化後，不僅是西歐國家的政府機關和企業，連家庭消耗的能源也減少，正在全力以赴。 包括德國、法國、丹麥在內的歐洲主要國家從政府層面采取了限制公共建築供暖、關閉路燈等節約能源的措施，還勸告個人和企業不要把室內溫度調到19度以上。另外，政府還下達指示，要求在電力消費集中的時間段避免用電，外出時要拔掉插頭。但是，市民們對這種節能措施能給予多少配合還是未知數。 從目前來看，各國儲備了充足的應急能源，初冬的天氣也比往年暖和，預計今年冬天不會出現嚴重的混亂。歐洲國家政府除了從俄羅斯以外，還從其他國家進口液化天然氣，延長核電站運轉或重新啟動火力發電站，儲備了能源。 但在法國和捷克，出現了抗議物價上漲的大規模集會等，因能源危機衍生出的不滿輿論正在擴大。

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