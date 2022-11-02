沾血的鞋子、撕破的褲子……來自失物招領中心的報告. November. 02, 2022 07:59. by 宋振浩記者 jino@donga.com. “原來白色的鞋子變得壹團烏黑……” 1日下午3時30分，首爾市龍山區元曉路多功能室內體育館1樓。來自大邱的李在浩（55歲，音）在察看地上的物品時，在壹雙鞋前停下腳步開始哭泣。壹起來的家人也互相摟著肩膀流下了眼淚。 李某的兒子（25歲）是軍隊副士官，上個月29日梨泰院萬聖節慘案時，因心臟驟停被送往醫院，目前處於昏迷狀態。李某硬咽著說：“看到臟亂的鞋子，兒子當時應該很痛苦，”“除了讓兒子醒來之外，別無他求。” 警方為了能讓梨泰院慘案犧牲者家屬等尋找失物，從上個月31日晚開始在這裏運營失物中心。體育館的地面和桌子上有124個包、258件衣服、256雙鞋子、156個電子產品等，經過身份確認後返還遺失物。據警方透露，在現場收集的遺失物總重量達1.5噸。 逃離慘案現場的女孩張汝珍（21歲，音）當天腳腕上打著石膏，和父親壹起來到了失物招領中心。張某說：“來找當時被人潮擠丟的包，”“雖然很感謝活著出來，但是壹想到犧牲者，就感到非常痛惜。”警察在壹部手機上插上充電寶打開電源後，電話立即響了起來。打電話的男子用顫抖的聲音問道：“能去妳們那裏拿走○○的東西嗎?” 看似遺留品的物品上原封不動地留下了慘案當時的慘痛痕跡。整齊擺放的衣服和鞋子上滿是汙漬，皺得很厲害，部分還沾上了明顯的血跡。黑色夾克上沾有泥沙物和鞋印，鞋跟脫落的皮鞋、脫線的毛衣、折斷的眼鏡等也證明了當時緊迫的情況。 警方決定，截止到6日24小時運營失物招領中心。本人的遺失物只要拿著身份證訪問並填寫簡單的文件就可以領取，遇難者的遺留品可以由遺屬領取。遺失物信息可以在梨泰院事故遺失物中心（02-2198-0109，0111）或警察廳遺失物綜合管理系統（www.lost112.go.kr）進行確認。

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