日本警察手冊：“擁堵時單向通行……出口要比入口寬”. November. 02, 2022 07:59. by 東京=常駐記者李尚勛、巴黎=常駐記者 趙恩雅 sanghun@donga.com,achim@donga.com. 2001年日本兵庫縣明石市舉辦煙花節，人潮爆滿，導致11人死於踩踏事故，兵庫地方警察廳2002年制作了長達107頁的《防止混雜事故手冊》。這是在未能阻止可怕事故的徹底反省下，負責事故的組織以生動的現場經驗為基礎制定的，實際上被用作日本全境的指導方針。 手冊中包括：擁擠的地方以單向通行為基本、出口設置得比入口寬、盡量引導人流直線移動、禁止在通道上設置妨礙通行的障礙物等。這是在梨泰院萬聖節慘案現場沒有遵守的內容。日本安全專家、關西大學社會安全系教授川口壽裕在接受本報采訪時指出：“在混亂的地方，壹個小小的行動就會引發大事故，”“只要遵守單方通行這壹條原則，就能大幅降低擁擠程度。” ○ “群眾密集的地方，原則上要開放空間” 根據手冊規定，人群聚集的空間原則上要定為“開放空間”，移動路線要盡量做成直線，即使不得不彎曲，也要盡量減少接近直線的角度。 手冊指出：“入口和出口要不壹樣，出口要比入口寬，人流才不會受阻。如果有坡度，就不能有臺階，即使有臺階，如果臺階寬度較窄，也很危險。”特別是，“通道要成為單行道，不要讓人糾纏在壹起。”如果不能單方面通行，就要設置中央隔離帶或由警衛等組成人工隔離帶。要持續提醒不能停下來，壹旦發現有人為了拍照、視頻而停在路上，就要立即警告，引導他們移動。 ○ “出口要比入口寬才能堵住流向” 日本手冊建議，“即使距離較近，也要制定繞行路線，而不是走捷徑”。因為移動路線短的話，人潮會壹下子湧來。 盡量多發布擁擠信息，同時用詞要盡量簡單。考慮到知識水平、學歷等各不相同，要避免警察用語、專業用語、同音異義詞、漢字詞等。原則上，用“拾得物”來說明撿到的物品，用“遺失物”指丟失的物品。廣播指南中還包含了“用45個字以內的短文反復播放，單詞之間間隔1秒，句子之間間隔2秒”的具體建議。 1989年英國職業足球利物浦96名球迷被踩踏致死的“希爾斯伯勒悲劇”發生後，英國政府依法規定活動的所有企業必須制定“健康及安全政策”。主辦方要在現場分為“現場入場（入口、等待空間）”“群眾的現場循環（中央大廳和周邊地區）”“離開現場（出口寬度）”等三階段對人群進行管制管理。

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