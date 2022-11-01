首爾廣場聯合焚香所和梨泰院站，追悼者絡繹不絕. November. 01, 2022 07:51. by 李勝宇記者、朴鐘民記者 suwoong2@donga.com,blick@donga.com. “對不起，只有我壹個人活了下來。真對不起……” 31日上午11時左右，在首爾市龍山區梨泰院站1號出口前。市民們為了追悼梨泰院萬聖節慘案自發設立的祭奠場所裏，擺放著數百朵白色菊花。身穿黑色正裝的徐建勛（36歲）跪在前面默哀後，行著禮說道。 29日慘案發生當時，徐某在慘案現場附近與朋友們壹起享受了萬聖節。據說，雖然他當時眼見得許多人壹下子湧向狹窄的胡同，但只是與朋友們壹起急忙離開了現場。他強忍住淚水說：“因為什麽都做不了，所以被負罪感折磨著，得知這裏有了追悼場所，所以來到了這裏，”“真的很抱歉只有我壹個人離開了。” 31日，在首爾各地設置的追悼場所裏，悼念梨泰院慘案遇難者的市民們壹整天都絡繹不絕。特別是，壹眼就能看到慘案現場的梨泰院站1號出口充滿了寫有追悼文的紙條、菊花、市民們倒的酒杯等。 首爾市也決定從當天上午10點開始在中區首爾廣場設立聯合焚香所，將運營到國家哀悼期間最後壹天11月5日，龍山區也在綠沙坪站附近設立了聯合焚香所。 從當天上午開始，10多名幼兒園學生來到首爾廣場靈堂，悼念遇難者。帶隊教師河慧琳（音，27歲）說：“孩子們說，‘想祈禱人們不要生病’，所以壹起來到了靈堂。”突尼斯國籍的吉海德·傑邁伊（音，33歲）也表示：“事故發生之前我也去過梨泰院，”“很可惜，不知道該說什麽。我想向正在經歷痛苦的遺屬們表示慰問。” 不能前往吊唁的市民也在社交網絡平臺上傳了寫有“PRAY FOR ITAEWON（為梨泰院祈禱）”字樣的黑白照片等，在網上進行了追悼。

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