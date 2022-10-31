因梨泰院慘案，韓國各地紛紛取消萬聖節活動和文化演出. October. 31, 2022 07:52. by 鄭盛澤, 宋忠炫 neone@donga.com,balgun@donga.com. 受“梨泰院萬聖節踩踏事件”的影響，全國萬聖節活動和各種演出紛紛被取消。 首爾麻浦區弘大商會30日取消了“弘大萬聖節”活動的所有剩余日程。該活動從28日開始在弘益大學“想走的路”壹帶舉行，原定於舉行“萬聖節市場”和“街頭舞蹈節”直至31日。首爾市鐘路區大學路的“歡迎大學路閉幕派對”雖然也準備了萬聖節氣氛的活動，也宣布取消。從28日開始在首爾蠶室主體育場舉行的“打擊樂節”當天也沒有進行最後壹場演出。釜山市取消了原定於當天聚集4萬名左右的“釜山壹個亞洲慶典”的韓流演唱會。 京畿道龍仁市愛寶樂園和首爾市松坡區樂天世界決定不舉行萬聖節遊行相關活動。電視臺紛紛停播了周末的綜藝節目。 三星電子原定於28日至30日在首爾市城東區聖水洞“Amazing Brewing Company（奇妙精釀啤酒公司）聖水店”舉行的萬聖節美食派對於當天上午提前結束。LG電子也取消了原定於當天舉行的“密室逃脫咖啡店第二季”的萬聖節活動。 體育界也參與其中。韓國女子職業籃球當天在仁川舉行的新韓銀行和KB明星隊的2022~2023賽季揭幕戰上，沒有進行中場休息演出。職業籃球LG隊當天在昌原主場比賽中，當初決定身穿萬聖節服裝向球迷提供紀念品，後來全部取消。文化體育觀光部決定不舉行原定於11月1日和4日在青瓦臺迎賓館舉行的“青瓦臺浸染秋色K古典音樂”演出。古馳決定不舉辦定於11月1日在首爾景福宮舉行的時裝秀。文化體育觀光部計劃對今後舉行的體育、文化活動進行安全措施檢查。

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